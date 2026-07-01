Trump: İran ile ilişkiler çok iyi - Son Dakika
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Trump: İran ile ilişkiler çok iyi

Trump: İran ile ilişkiler çok iyi
01.07.2026 15:40
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran ile ilişkilerinin "çok iyi" gittiğini belirterek, İran ile "çok iyi görüşmeler" gerçekleştirildiğini ve müzakerelerin olumlu yönde seyrettiğin açıkladı.

ABD ve İranlı yetkililer arasında, tüm dünyanın merakla beklediği dolaylı teknik görüşmeler Katar'ın başkenti Doha'da start verdi. Görüşmelerin Katarlı ve Pakistanlı arabulucular eşliğinde yürütüldüğü, tarafların daha önce üzerinde uzlaştığı mutabakat zaptı temelinde ilerlediği belirtildi.

"EN ÖNEMLİ KONU İRAN'IN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMAMASI"

Yeni müzakere turunun başlamasının ardından kameralar karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump, diplomatik temaslara ilişkin oldukça iyimser mesajlar verdi.

Sürece ilişkin olumlu tavrıyla dikkat çeken Trump, "Çok iyi görüşmeler yapıyoruz. İran'la çok iyi anlaşıyoruz." ifadelerini kullandı. Topyekün bir savaşa dönülüp dönülmeyeceği yönündeki kritik soruya ise ABD Başkanı, "En önemli konu İran'ın nükleer silaha sahip olmaması." şeklinde net bir yanıt verdi.

İRAN: ABD İLE DOĞRUDAN MÜZAKERE PLANIMIZ YOK

Trump'ın ılımlı mesajlarına karşın Tahran cephesi, diplomatik mesafeyi korumaya devam ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Doha'daki görüşmelerde İran heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi'nin başkanlık edeceğini doğruladı.

Bekayi, önümüzdeki günlerde ABD tarafıyla herhangi bir düzeyde "doğrudan" müzakere planlarının bulunmadığını vurgulayarak, Trump'ın daha önce dile getirdiği doğrudan görüşme iddialarına kapıyı bir kez daha kapatmış oldu.

KRİTİK MUTABAKAT ZAPTI NELERİ İÇERİYOR?

Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda hazırlanan ve Doha'daki görüşmelerin omurgasını oluşturan mutabakat zaptı, bölgedeki tansiyonu düşürecek çok kritik maddeler içeriyor. Söz konusu zaptın öne çıkan başlıkları şu şekilde sıralanıyor:

  • ABD-İsrail saldırılarıyla başlayan savaş ve çatışma ortamı kapsamında bölgede 60 günlük kapsamlı bir ateşkesin sağlanması.
  • Küresel enerji ticareti ve tedarik zinciri için hayati öneme sahip olan Hürmüz Boğazı'nın yeniden deniz trafiğine açılması.
  • İran'ın nükleer programına ilişkin nihai ve kalıcı bir anlaşmaya ulaşılması için net bir zaman çizelgesi (takvim) oluşturulması.
Kaynak: İHA

Donald Trump, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump: İran ile ilişkiler çok iyi - Son Dakika

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