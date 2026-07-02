Edin Dzeko'dan Dünya Kupası'na hüzünlü veda - Son Dakika
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Edin Dzeko'dan Dünya Kupası'na hüzünlü veda

Edin Dzeko\'dan Dünya Kupası\'na hüzünlü veda
02.07.2026 05:04
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FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Bosna Hersek, ABD'ye 2-0 kaybederek turnuvaya veda etti. Bosna Hersek kaptanı Edin Dzeko, ikinci yarının başında sakatlanarak oyuna devam edemedi. 40 yaşındaki Dzeko'nun bu maçın ardından futbolu bırakması bekleniyor.

FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda ABD ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi. San Francisco Bay Area Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ABD, 2-0 kazandı.

HER İKİ YARIDA DA BİRER GOL

Ev sahibi ABD'ye galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Florin Balogun ve 82. dakikada serbest vuruştan Malik Tillman kaydetti. 

BALOGUN'DAN 20 YIL SONRA BİR İLK

ABD'li golcü oyuncu Balogun, 64. dakikada rakibine yaptığı sert müdahalenin ardından kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Yıldız isim, 2006 Dünya Kupası finalinde Zinedine Zidane’dan bu yana bir Dünya Kupası eleme turu maçında hem gol atıp hem de kırmızı kart gören ilk oyuncu oldu.

<a class='keyword-sd' href='/edin-dzeko/' title='Edin Dzeko'>Edin Dzeko</a>'dan Dünya Kupası'na hüzünlü veda

DZEKO'DAN HÜZÜNLÜ VEDA

Bosna Hersek kaptanı Edin Dzeko, ikinci yarının 48. sakatlanarak oyuna devam edemedi. 40 yaşındaki yıldız ismin bu maçın ardından futbolu bırakması bekleniyor. 

ABD'NİN SIRADAKİ RAKİBİ BELÇİKA

Bu sonuçla birlikte Bosna Hersek, Dünya Kupası'na son 32 turunda veda etti. ABD ise adını son 16 turuna yazdırdı. Mauricio Pochettino'nun öğrencileri önümüzdeki turda çeyrek finale kalabilmek adına Belçika ile karşı karşıya gelecek. 

Amerika Birleşik Devletleri, Bosna - Hersek, Edin Dzeko, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Edin Dzeko'dan Dünya Kupası'na hüzünlü veda - Son Dakika

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