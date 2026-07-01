Gebze'de Üst Geçitte Yarı Çıplak İnsan Asılı Bulundu - Son Dakika
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Gebze'de Üst Geçitte Yarı Çıplak İnsan Asılı Bulundu

Gebze\'de Üst Geçitte Yarı Çıplak İnsan Asılı Bulundu
01.07.2026 23:19
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, üst geçitte yarı çıplak halde bir erkek cesedi bulundu. Olay inceleme altında.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şahıs, üst geçitte yarı çıplak halde asılı bulundu.

Olay, sabah erken saatlerde Gebze ilçesi D100 Karayolu'ndaki üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üst geçitte yarı çıplak halde iple boğazından asılı kişiyi gören vatandaşlar ekiplere haber verdi. Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye de sepetli araçla üst geçitte bulunan adamın cansız bedenini aşağıya indirdi. Hayatını kaybeden erkek şahsın kim olduğu henüz öğrenilemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

İnceleme, 3. Sayfa, Kocaeli, Gebze, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gebze'de Üst Geçitte Yarı Çıplak İnsan Asılı Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gebze'de Üst Geçitte Yarı Çıplak İnsan Asılı Bulundu - Son Dakika
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