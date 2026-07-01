Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklemediği tepkiyle karşılaştı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşanan olayda, ürün satma bahanesiyle bir atölyeye gelen kadının, çalışan genç erkeğe fiziksel temasta bulunduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde taraflar arasında yaşanan tartışma da dikkat çekti.

İddiaya göre olay, Ümraniye'deki bir atölyede meydana geldi. Ürün satmak için iş yerine gelen kadın ile atölyede çalışan genç arasında kısa süre sonra tartışma yaşandı.

"DOKUNMA BANA"

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının genç çalışana yaklaşarak öpmeye çalıştığı görülüyor. Bunun üzerine genç, "Dokunma bana" diyerek tepki gösteriyor. Kadının ise "Of erkek" dediği duyuluyor.

"ÇIK LAN DIŞARI"

Tartışmanın büyümesi üzerine genç çalışan, "Çık lan dışarı. Dışarı çıkar mısın?" diyerek kadını iş yerinden çıkmasını istiyor.

Olayın nasıl sonuçlandığına veya tarafların birbirlerinden şikâyetçi olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.