WhatsApp'ta yeni dönem! Telefon numarası paylaşma zorunluluğu kalkıyor - Son Dakika
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WhatsApp'ta yeni dönem! Telefon numarası paylaşma zorunluluğu kalkıyor

WhatsApp\'ta yeni dönem! Telefon numarası paylaşma zorunluluğu kalkıyor
01.07.2026 06:18
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Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların telefon numarası yerine kullanıcı adıyla iletişim kurmasını sağlayacak yeni özelliğini duyurdu. Yıl içinde kullanıma sunulacak sistem sayesinde kullanıcılar, numaralarını paylaşmadan mesajlaşabilecek. Ayrıca istenmeyen mesajları önlemek için "kullanıcı adı anahtarı" adı verilen ek güvenlik seçeneği de sunulacak.

WhatsApp, kullanıcıların telefon numarası yerine kullanıcı adıyla bulunmasını sağlayacak yeni özelliğini duyurdu. Meta çatısı altındaki platform, hesap oluşturmak için yine telefon numarası isteyecek ancak kullanıcılar, iletişim kuracakları kişilerle numaralarını paylaşmak zorunda kalmayacak.

NUMARA YERİNE KULLANICI ADI DÖNEMİ

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar; okul, iş, etkinlik veya sosyal ortamlarda tanıştıkları kişilere telefon numarası vermek yerine WhatsApp kullanıcı adlarını paylaşabilecek.

WhatsApp Ürün Başkan Yardımcısı Alice Newton-Rex, telefon numarasının kişisel bir bilgi olduğunu belirterek, kullanıcı adı sisteminin kullanıcıların bu bilgiyi kimlerle paylaşacağı konusunda daha fazla kontrol sağlamayı hedeflediğini ifade etti.

Şirket, özelliğin yıl içinde kullanıma sunulacağını açıklarken, kullanıcı adı çakışmalarını önlemek amacıyla öncesinde rezervasyon süreci başlatacağını duyurdu.

3 İLE 35 KARAKTER ARASINDA OLACAK

Özellik aktif olduğunda kullanıcılar, Ayarlar > Hesap > Kullanıcı adı bölümünden seçim yapabilecek. Kullanıcı adları 3 ila 35 karakter arasında olacak. WhatsApp ayrıca tanınmış kişiler, ünlüler ve kurumlar için bazı kullanıcı adlarını önceden ayıracağını açıkladı.

ARAMAK İÇİN TAM KULLANICI ADI GEREKECEK

Yeni sistemde kullanıcı adları uygulama içinde herkese açık şekilde aranamayacak. Bir kişiye ulaşabilmek için onun tam kullanıcı adını bilmek gerekecek. Böylece özelliğin bir sosyal ağ arama sistemine dönüşmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Kullanıcılar istedikleri zaman kullanıcı adlarını değiştirebilecek veya bu özelliği tamamen kapatabilecek.

EK GÜVENLİK İÇİN "KULLANICI ADI ANAHTARI"

WhatsApp, kullanıcı adı sistemine ek olarak "kullanıcı adı anahtarı" isimli yeni bir güvenlik seçeneği de sunacak. Bu özellik aktif edildiğinde, bir kişinin mesaj gönderebilmesi için yalnızca kullanıcı adını bilmesi yeterli olmayacak. Mesaj gönderebilmek için kullanıcı tarafından belirlenen ek anahtarın da bilinmesi gerekecek.

Bu sayede istenmeyen mesajların önüne geçilmesi ve kullanıcı adının kontrolsüz şekilde yayılması durumunda ek güvenlik sağlanması hedefleniyor.

RAKİPLERİ BU ÖZELLİĞİ UZUN SÜREDİR KULLANIYOR

Telegram, Signal ve Wire gibi mesajlaşma uygulamalarında kullanıcı adıyla iletişim kurma özelliği uzun süredir bulunuyor. WhatsApp ise bu sistemi, 3 milyarı aşan kullanıcı kitlesi nedeniyle kademeli ve kontrollü şekilde devreye almayı planlıyor.

İlk aşamada kullanıcı adıyla ekleme işlemlerinde QR kod desteği bulunmayacak. Kullanıcı adlarının sözlü ya da yazılı olarak paylaşılması gerekecek. WhatsApp'ın ilerleyen dönemde QR kod gibi hızlı paylaşım seçeneklerini ekleyip eklemeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

Cep Telefonu, Teknoloji, Whatsapp, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji WhatsApp'ta yeni dönem! Telefon numarası paylaşma zorunluluğu kalkıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: WhatsApp'ta yeni dönem! Telefon numarası paylaşma zorunluluğu kalkıyor - Son Dakika
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