AK Parti kampına damga vurdu! Erdoğan'dan kurmaylarına "rehavet" uyarısı - Son Dakika
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AK Parti kampına damga vurdu! Erdoğan'dan kurmaylarına "rehavet" uyarısı

30.06.2026 07:43
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AK Parti'nin Sapanca kampında kulislere yansıyan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına teşkilatlardaki "rehavet" havasının sona erdirilmesi talimatını verdi. Parti kaynakları, performans odaklı bir revizyon hazırlığı yapıldığını belirtirken, kısa vadede erken seçim ve kabine değişikliğinin gündemde olmadığını ifade etti.

AK Parti'nin Sapanca kampında ekonomi, güvenlik, toplumsal beklentiler ve yeni dönem politikaları resmi gündemin ana başlıklarını oluştururken, kulislerde en çok konuşulan konu teşkilatlara yönelik mesajlar oldu.

Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, son dönemde teşkilatlarda oluştuğunu düşündüğü "rehavet" havasından rahatsız olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda önümüzdeki süreçte hem il ve ilçe teşkilatlarında hem de AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) kapsamlı bir revizyon hazırlığı yapıldığı ifade ediliyor.

Parti kaynakları, Erdoğan'ın seçim atmosferi olmasa da teşkilatların sürekli sahada olmasını istediğini belirterek, "Çalışan, vatandaşa dokunan, sahayı boş bırakmayan kadrolarla yola devam edilmesi isteniyor. Performans artık daha yakından takip edilecek" değerlendirmesinde bulundu.

ERKEN SEÇİM GÜNDEMDE YOK

Cumhuriyet'in haberine göre toplantıda siyasi kulislerde zaman zaman gündeme gelen erken seçim iddiaları da değerlendirildi. AK Parti kaynakları, 2026 sonbaharında bir erken seçim ihtimaline sıcak bakılmadığını, iktidarın önceliğinin ekonomiye yönelik politikalar olduğunu ifade etti.

Bu nedenle önümüzdeki dönemde seçim hazırlıklarından ziyade teşkilatların yeniden yapılandırılması ve saha çalışmalarının artırılmasına ağırlık verilmesinin beklendiği aktarıldı.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ ŞİMDİLİK BEKLENMİYOR

Son günlerde NATO Zirvesi sonrasında iki bakanın görevden alınacağı yönündeki iddialar da kamp kulislerinde konuşuldu. Parti kaynakları, sonbahar öncesinde bir kabine değişikliğinin planlanmadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceliğinin parti teşkilatlarını yeniden hareketlendirmek olduğunu ifade etti.

Kulislerde, kısa vadede kabineden çok parti yönetimi ve teşkilatlarda değişim beklentisinin öne çıktığı, olası kabine revizyonunun ise ilerleyen dönemde siyasi ve ekonomik gelişmelere göre yeniden değerlendirilebileceği konuşuluyor.

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Kabine, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti kampına damga vurdu! Erdoğan'dan kurmaylarına 'rehavet' uyarısı - Son Dakika

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