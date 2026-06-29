İsmail Kartal "Bu sezon bizimle olacaklar" deyip 2 futbolcunun adını verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsmail Kartal "Bu sezon bizimle olacaklar" deyip 2 futbolcunun adını verdi

İsmail Kartal "Bu sezon bizimle olacaklar" deyip 2 futbolcunun adını verdi
29.06.2026 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de 4. kez teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal, Topuk Yaylası kampında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Şampiyonluk için camiaya birlik çağrısı yapan tecrübeli çalıştırıcı, "İrfan Can Kahveci ve Jayden Oosterwolde bu sezon bizimle olacak. Gidenler tabi olacak" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerin yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını sürdürdüğü Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yeni dönemin ilk kampında takımın son durumu, hedeflenen oyun sistemi ve transfer planlaması hakkında dikkat çeken açıklamalar yapan Kartal, camiaya umut dağıttı.

"TARAFTARLARIN NE İSTEDİĞİNİ BİLİYORUM"

Çalışmalardan çok memnun olduğunu dile getiren Kartal, sarı-lacivertli taraftarların beklediği, Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan takımı oluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin oynattığı istekli futbolu taraftarlara hediye edeceklerini aktaran tecrübeli teknik adam, şunları söyledi:

"Taraftarlarımız hücum eden, Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan bir takım görmek ister. Bu oyun, oyuncuların sahada daha fazla efor verdiği ama daha mutlu oldukları bir oyun. Taraftarların ne istediğini biliyorum. Biz de bu yolda gece gündüz çalışıyoruz. Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan, kabullenmeyen bir takım oluşturmaya çalışıyorum. Hem güzel futbol hem güzel sonuçlarla inşallah şampiyon oluruz."

"ŞAMPİYON OLACAKSAK HEP BERABER OLMALIYIZ"

Eski başkan Sadettin Saran döneminde de teknik direktörlük görevi için yönetimle 2 sefer görüştüklerini hatırlatan çalıştırıcı, camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulundu:

"Bu sene tek bir hedefimiz var o da şampiyon olmak. Eski futbolcu arkadaşlarım, yorum yapan kardeşlerimize de sesleniyorum. Birlik olmalıyız. Onlar da bir gün buraya gelebilir. Eleştiri yapıcı olmalı, hoşgörüye ihtiyaç var. Şampiyon olacaksak hep beraber olmalıyız. Omuz omuza bu takımı desteklemeliyiz. Bugün ben olurum yarın burada onlar olacak."

"TRANSFERLER DÜNYA KUPASI'NDAN SONRA NETLEŞECEK"

İsmail Kartal, transfer çalışmalarının yönetimle koordineli bir şekilde sürdüğünü ve bazı kararları netleştirdiklerini dile getirdi. Topuk Yaylası'nda 30 kişilik geniş bir oyuncu kadrosuyla çalıştıklarını vurgulayan 65 yaşındaki teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda transferle ilgili netleştirdiğimiz bazı şeyler var, yönetimimiz çalışıyor. Gerekli takviyeler için raporumu verdim. Takip ettiğimiz, temasta olduğumuz oyuncular var. Elimizde çok oyuncu var, doğal olarak gitmesi gerekenler olacak. Şu anda memnunum ama Dünya Kupası devam ediyor. Bazı oyuncuların kendi teklif alır, gitme durumları olabilir. Bunların hepsi Dünya Kupası'ndan sonra netleşecek. Takımı 21'indeki ilk maça elimizdeki oyunculara göre hazırlamaya çalışıyoruz."

"İRFAN CAN KAHVECİ VE OOSTERWOLDE BİZİMLE OLACAK"

İlk resmi maça kadar kadrodaki oyuncu sayısını düşüreceklerini aktaran Kartal, gelecek sezon planlamasında yer alan iki yıldızın ismini de resmen açıkladı:

"İrfan Can Kahveci ve Jayden Oosterwolde bu sezon bizimle olacak. Gidenler tabi olacak. Elimizde çok fazla yabancı oyuncu var ve 10+4 kuralı yürürlükte. Tüm bunları masaya yatırarak, teknik ekiple oyun sistemimize uygun hangi oyuncularla yola çıkmalıyız diye düşünüyoruz. Bıraktığımız yerden nasıl devam etmeliyiz, onu planlıyoruz."

İrfan Can Kahveci, Topuk Yaylası, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal 'Bu sezon bizimle olacaklar' deyip 2 futbolcunun adını verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güneşe çıkamayan sürücü adayı direksiyon sınavına akşam girecek Güneşe çıkamayan sürücü adayı direksiyon sınavına akşam girecek
Ölümünden 5 gün önce yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı Ölümünden 5 gün önce yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı
İran: Hürmüz Boğazı 30 gün boyunca tam kontrolümüzde İran: Hürmüz Boğazı 30 gün boyunca tam kontrolümüzde
Afyon’da 4 gündür kayıp kadın barajda ölü bulundu Afyon'da 4 gündür kayıp kadın barajda ölü bulundu
DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Kadir İnanır’a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Kadir İnanır'a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz
Fransa’da paraşüt okuluna ait uçak düştü En az 11 kişi hayatını kaybetti Fransa'da paraşüt okuluna ait uçak düştü! En az 11 kişi hayatını kaybetti
Erdoğan’dan AK Parti teşkilatına uyarı: Yorulan varsa kenara gelsin, boşa harcayacak zamanımız yok Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına uyarı: Yorulan varsa kenara gelsin, boşa harcayacak zamanımız yok
Özkan Yalım’dan ek ifade: Özgür Özel’in evinin bahçe duvarına bıraktım Özkan Yalım'dan ek ifade: Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına bıraktım
Dervişoğlu’ndan Kadir İnanır’a duygusal veda: O benim solcu ağabeyimdi Dervişoğlu'ndan Kadir İnanır'a duygusal veda: O benim solcu ağabeyimdi

11:19
Ankara’da NATO Zirvesi teyakkuzu Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
11:00
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
10:59
15 yaşındaki kızı taciz eden 60 yaşındaki şahsa linç Anne, amca ve eski eş tutuklandı
15 yaşındaki kızı taciz eden 60 yaşındaki şahsa linç! Anne, amca ve eski eş tutuklandı
10:56
Gösteri tartışma yarattı Deniz Göktaş’tan “kaçtı“ iddialarına jet yanıt geldi
Gösteri tartışma yarattı! Deniz Göktaş'tan "kaçtı" iddialarına jet yanıt geldi
10:38
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı
10:35
İşkence gibi eğlence Şalvar giydirilip, boynuna çan takıldı, fırçayla yıkandı
İşkence gibi eğlence! Şalvar giydirilip, boynuna çan takıldı, fırçayla yıkandı
10:30
Kahramanmaraş’taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş
09:57
CHP’de kurultay krizi büyüyor Özel’in ekibi bugün mahkemeye gidiyor
CHP'de kurultay krizi büyüyor! Özel'in ekibi bugün mahkemeye gidiyor
09:51
Tenor Hakan Aysev, 7. kez evlendi
Tenor Hakan Aysev, 7. kez evlendi
08:50
Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi
Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 12:35:40. #7.13#
SON DAKİKA: İsmail Kartal "Bu sezon bizimle olacaklar" deyip 2 futbolcunun adını verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.