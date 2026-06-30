90+1'de hayati gol! Hollanda-Fas maçında kazananı penaltı atışları belirledi - Son Dakika
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90+1'de hayati gol! Hollanda-Fas maçında kazananı penaltı atışları belirledi

90+1\'de hayati gol! Hollanda-Fas maçında kazananı penaltı atışları belirledi
30.06.2026 08:36
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FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turu maçında Fas, 90+1'de attığı golle normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta Hollanda'yı penaltılarda 3-2 mağlup etti ve Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turu maçında normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada Fas, Hollanda'yı penaltılarda 3-2 yenerek son 16 turuna kaldı.

HOLLANDA ÖNE GEÇTİ

72. dakikada Hollanda'nın golü geldi. Kaleci Verbruggen'in orta sahaya gönderdiği topu Weghorst kafayla indirdi, meşin yuvarlağı kapan Summerville ceza sahasına girdikten sonra Mazraoui'nin müdahalesi yetersiz kalınca penaltı noktası civarında Gakpo topu ağlara gönderdi.

FAS 90+1'DE YAKALADI

90+1. dakikada Fas skoru eşitledi. Talbi'nin sol taraftan sağ ayakla içeri gönderdiği topu Diop kafayla ağlara göndererek skoru dengeledi

90+1'de hayati gol! Hollanda-Fas maçında kazananı penaltı atışları belirledi

PENALTILARDA ZAFER FAS'IN

Karşılaşmanın 90 dakikası ve uzatma bölümü 1-1 beraberlikle sona erdi. Penaltılara giden maçta Fas, rakibine 3-2 üstünlük kurarak adını son 16 turuna yazdırdı. Fas'ın son 16 turundaki rakibi Kanada olacak.

FAS'IN RÜYASI DEVAM EDİYOR

2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen Fas, 2026'da da başarılı performansıyla dikkati çekti. Hırvatistan'a mağlup olarak 2022'yi 4. tamamlayan Fas, Brezilya'yla 1-1 berabere kalarak başladığı 2026 Dünya Kupası'nda İskoçya'yı 1-0, Haiti'yi de 4-2 yenerek 7 puanla son 32'ye adını yazdırmayı başardı. Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde 8 maçı da kazanarak grubunu namağlup tamamlayan Fas, son 16'da Kanada'yı da geçmesi halinde çeyrek finale yükselecek.

90+1'de hayati gol! Hollanda-Fas maçında kazananı penaltı atışları belirledi

TURU SECDEYLE KUTLADILAR

Ismael Saibari'nin attığı penaltı golünün ardından Faslılar büyük sevinç yaşadı. Saha içinde tüm takımın bir araya gelerek yaşadığı sevincin ardından Faslı futbolcular, takım halinde secde yaparak galibiyeti kutlayıp şükrettiler. Penaltı atışları öncesinde de Fas takımı yedek kulübesinde hep birlikte dua etti. Ayrıca Faslı oyuncular, kendi taraftarlarının olduğu tribüne giderek son 16'ya yükselmenin coşkusunu birlikte tezahürat yaparak kutladı. 

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Son Dakika Dünya Kupası 90+1'de hayati gol! Hollanda-Fas maçında kazananı penaltı atışları belirledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 90+1'de hayati gol! Hollanda-Fas maçında kazananı penaltı atışları belirledi - Son Dakika
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