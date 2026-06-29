Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor

Suudi Arabistan\'da 40 yıldır mahsur! Türkiye\'ye döneceği günü bekliyor
29.06.2026 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaklaşık 40 yıl önce gittiği Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde mahsur kalan 77 yaşındaki Ali Baybaş, sağlık sorunlarına rağmen Türkiye'ye dönebilmek için yetkililerden yardım istedi. Mahkemeye katılmadığı gerekçesiyle ülke dışına çıkamadığını söyleyen Baybaş, "Tek isteğim Türkiye beni alsın" diyerek çağrıda bulundu.

Yaklaşık 40 yıl önce gittiği Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde mahsur kaldığını söyleyen 77 yaşındaki Ali Baybaş, Türkiye'ye dönebilmek için yardım çağrısında bulundu. Aslen Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Kavak köyünden olan Baybaş, yıllardır ülkesine hasret yaşadığını belirtti.

40 YILDIR ÜLKESİNE DÖNEMEDİĞİNİ SÖYLÜYOR

İddiaya göre Suudi Arabistan'da açılan bir davaya katılmadığı gerekçesiyle ülke dışına çıkışına izin verilmeyen Ali Baybaş, yıllardır Mekke'de yaşamını sürdürüyor. Çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden Baybaş'ın vücudunun bir bölümünü kullanamadığı öğrenildi.

Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor

"TEK İSTEĞİM TÜRKİYE BENİ ALSIN"

Suudi Arabistan'da yaşayan bir Türk vatandaşının destek olduğu Ali Baybaş, yaşadığı zorlukları anlatarak yetkililere seslendi.

Baybaş, "1949 Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Kavak köylüyüm. Ben 40 yıldır buradayım. Burada mahkeme vardı, gitmedim. Konsolosluk bana mahkeme gününü vermedi. Başımdaki yaralar düştüğüm için. Dengemi sağlayamadım. Kolum, ayağım ve belim felçli. Tek isteğim Türkiye beni alsın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, İnsan Hakları, Dış Politika, 3. Sayfa, Türkiye, Mekke, Dünya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güneşe çıkamayan sürücü adayı direksiyon sınavına akşam girecek Güneşe çıkamayan sürücü adayı direksiyon sınavına akşam girecek
İran: Hürmüz Boğazı 30 gün boyunca tam kontrolümüzde İran: Hürmüz Boğazı 30 gün boyunca tam kontrolümüzde
DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Kadir İnanır’a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Kadir İnanır'a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz
Özkan Yalım’dan ek ifade: Özgür Özel’in evinin bahçe duvarına bıraktım Özkan Yalım'dan ek ifade: Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına bıraktım
Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk’ten Yüksel Yıldırım’a sert sözler Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk'ten Yüksel Yıldırım'a sert sözler
Balıkesir’de 4 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Aziz Yıldırım ve Serdal Adalı, 100. Gazi Koşusu’nda bir araya geldi Aziz Yıldırım ve Serdal Adalı, 100. Gazi Koşusu’nda bir araya geldi

12:52
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti Mesajlar inanılmaz
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti! Mesajlar inanılmaz
11:19
Ankara’da NATO Zirvesi teyakkuzu Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
11:16
Azerbaycan’dan İsrail’e sözde “Ermeni soykırımı“ tepkisi
Azerbaycan'dan İsrail'e sözde "Ermeni soykırımı" tepkisi
11:00
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
10:38
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı
10:35
İşkence gibi eğlence Şalvar giydirilip, boynuna çan takıldı, fırçayla yıkandı
İşkence gibi eğlence! Şalvar giydirilip, boynuna çan takıldı, fırçayla yıkandı
10:30
Kahramanmaraş’taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 13:09:14. #7.12#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.