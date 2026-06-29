Suudi Arabistan\'da 40 yıldır mahsur! Türkiye\'ye döneceği günü bekliyor

Yaklaşık 40 yıl önce gittiği Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde mahsur kaldığını söyleyen 77 yaşındaki Ali Baybaş, Türkiye'ye dönebilmek için yardım çağrısında bulundu. Aslen Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Kavak köyünden olan Baybaş, yıllardır ülkesine hasret yaşadığını belirtti.

40 YILDIR ÜLKESİNE DÖNEMEDİĞİNİ SÖYLÜYOR

İddiaya göre Suudi Arabistan'da açılan bir davaya katılmadığı gerekçesiyle ülke dışına çıkışına izin verilmeyen Ali Baybaş, yıllardır Mekke'de yaşamını sürdürüyor. Çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden Baybaş'ın vücudunun bir bölümünü kullanamadığı öğrenildi.

"TEK İSTEĞİM TÜRKİYE BENİ ALSIN"

Suudi Arabistan'da yaşayan bir Türk vatandaşının destek olduğu Ali Baybaş, yaşadığı zorlukları anlatarak yetkililere seslendi.

Baybaş, "1949 Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Kavak köylüyüm. Ben 40 yıldır buradayım. Burada mahkeme vardı, gitmedim. Konsolosluk bana mahkeme gününü vermedi. Başımdaki yaralar düştüğüm için. Dengemi sağlayamadım. Kolum, ayağım ve belim felçli. Tek isteğim Türkiye beni alsın." ifadelerini kullandı.