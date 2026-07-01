Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'ya İngiltere Premier Lig'den sürpriz bir talip çıktı.
Takvim'in haberine göre; Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Premier Lig ekibi Hull City, Fenerbahçe'nin sambacısı Talisca'yı kadrosuna katmak için devreye girdi. İngiliz ekibinin, kadrosunu güçlendirme ve Premier Lig'de kalıcı olma adına bu transfer için nabız yokladığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin hücum organizasyonlarında önemli bir rol üstlenen yıldız futbolcu için İngiliz ekibinin resmi adımları atıp atmayacağı merak konusu olurken, sarı-lacivertli yönetimin ve teknik heyetin teklif gelmesi durumunda vereceği cevap merak konusu oldu.
Son Dakika › Spor › Acun Ilıcalı'dan Talisca bombası - Son Dakika
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