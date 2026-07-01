Almanya'dan Samsun'a geldi, festivalde gördüklerine şaştı - Son Dakika
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Almanya'dan Samsun'a geldi, festivalde gördüklerine şaştı

01.07.2026 07:46
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Almanya'dan Samsun'daki festivale gelen genç bir kadın, çektiği videoda etkinlik alanındaki insanların eğlenmediğini savundu. "DJ set kurmuş ama kimse dans etmiyor. Sadece ben dans ediyorum" diyen genç, "Herkes çay, çorba, çekirdek oturuyor" sözleriyle sosyal medyada gündem oldu.

Samsun'da düzenlenen festivale katılan Almanya vatandaşı bir genç, etkinlik alanında çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde festival alanını gezen genç, kalabalığa rağmen insanların eğlenmediğini savundu.

"EĞLENCESİNİ YİTİREN ÜLKE"

Videoda, "Eğlencesini yitiren ülke" ifadelerini kullanan genç, kurulan DJ sahnesine rağmen kimsenin dans etmediğini öne sürdü.

"DJ set kurmuş ama kimse dans etmiyor. Sadece ben dans ediyorum" diyen genç, çevredeki insanların daha çok oturup sohbet ettiğini dile getirdi.

"HERKES ÇAY, ÇORBA, ÇEKİRDEK"

Festival alanındaki atmosferi eleştirmeyi sürdüren genç, "Herkes çay, çorba, çekirdek oturuyor" sözleriyle dikkat çekti.

Kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenen görüntüler, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar gence hak verirken, bazıları ise festivallerde eğlence anlayışının kişiden kişiye değişebileceğini savundu.

Festival, Türkiye, Almanya, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'dan Samsun'a geldi, festivalde gördüklerine şaştı - Son Dakika

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