Böceklerin ve sigara izmaritlerinin yerlerde gezdiği fırında mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Böceklerin ve sigara izmaritlerinin yerlerde gezdiği fırında mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı

Böceklerin ve sigara izmaritlerinin yerlerde gezdiği fırında mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı
30.06.2026 11:02
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Böcekleri karşısında gören zabıta müdürü: "Şunun içinden çıkan ekmek ve simit yenir mi, yenmez"

Hatay'da zabıta ekiplerinin fırın denetiminde; böcek, sigara izmaritleri ve hijyen şartlarının hiçe sayıldığı görüntüler ortaya çıktı. Hijyen şartlarını hiçe sayan böceklerin gezindiği işletmeye tepki gösteren zabıta müdürü, "Şunun içinden çıkan ekmek ve simit yenir mi, yenmez" dedi.

Dörtyol Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda tüketmesine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zabıta ekipleri tarafından Özerli Mahallesi'nde unlu mamul ve ekmek üretimi yapan 3 işletmede hijyen ve mevzuat kapsamında denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 1 işletmenin hijyen kurallarına uygun faaliyet göstermediği tespit edildi, işletme hakkında gerekli idari cezai işlem uygulandı ve eksikliklerin giderilmesi için yasal süre verildi. Belirlenen süre sonunda eksikliklerin giderilmemesi ve ihlalin tekrar etmesi halinde işletme hakkında mühürleme işlemi uygulanacağı ifade edildi.

Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerin aralıksız ve kararlılıkla devam edeceğini söyledi. Zabıta müdürü Ali Avan'ın iş yerindeki pisliğe dikkat çekmesi üzerine fırın çalışanının "Ben bugün düzenlerim" sözleriyse tepkiye neden oldu.

Hijyen şartlarının hiçe sayıldığı işletmedeki kirliliğe tepki gösteren zabıta müdürü Avan, "Şunun içinden çıkan ekmek ve simit yenir mi, yenmez. Sorumlu da yok fırın Allah'a emanet. Buranın durumu çok kötü. Burayı bu hale getirene kadar neredeydiniz. Çok berbat durumda. Ekmeğin olduğu yerdeki pisliği nasıl kaldıralım. Sen bunu bugün düzenlesen de biz buraya işlem yapacağız. Bak bunları insanlar yiyor. Tutanağını tutalım, işlemini yapalım. Ruhsatta ne yazıyorsa o faaliyeti yapacak. Diğer üretimleri yapmasına izin vermiyoruz. 1 hafta sonra bir daha kontrol ettiğimizde bu şekilde olursa burayı kapatacağız. Ceza yazdıracağız, kapatacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Zabıta, Simit, Ekmek, Son Dakika

Son Dakika Zabıta Böceklerin ve sigara izmaritlerinin yerlerde gezdiği fırında mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

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