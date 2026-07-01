Savaşın faturası ağır oldu! Fon ayrılmazsa ordu çökecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Savaşın faturası ağır oldu! Fon ayrılmazsa ordu çökecek

01.07.2026 08:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Binyamin Netanyahu ve ekibinin İran karşısında istediğini alamaması ve uzayan çatışmalar, İsrail'i ekonomik olarak köşeye sıkıştırdı. Savunma bütçesinin rekor seviyeye çıkarılmasını talep eden İsrail ordusu, Maliye Bakanlığı'nın "mantıksız" diyerek karşı çıkmasıyla büyük bir krizin eşiğine geldi.

Tahran'da beklenen rejim değişikliğinin yaşanmaması ve Orta Doğu'daki işgal süreçlerinin uzaması, İsrail için savaşın mali bilançosunu içinden çıkılmaz bir hale getirdi. İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth'un haberine göre, bütçe sıkıntısı çeken İsrail ordusu hükümetten acil ek fon talebinde bulundu.

İSRAİL ORDUSUNDA ACİL DURUM VE REKOR BÜTÇE TALEBİ

Haberin detaylarına göre İsrail ordusu, halihazırda 38,9 milyar dolar olan savunma bütçesinin 49,5 milyar dolar seviyesine çıkarılmasını istiyor. Savunma Bakanlığı, harcamaların İsrail tarihindeki rekor seviyeye yükseltilmesi için hükümete baskı yaparken, ordunun içinde bulunduğu durum şu çarpıcı ifadelerle gözler önüne serildi:

"Yaklaşık 3 senedir 6 farklı ülkenin topraklarına saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, mevcut bütçeyle faaliyet göstermekte zorlandığını, bu nedenle yedek askerleri görevden almak zorunda kaldığını ve yüksek maliyetli askeri operasyonlardan artık kaçındığını itiraf etti."

MALİYE BAKANLIĞI İSTENEN FONU AŞIRI BULDU

Ordunun bu tarihi bütçe talebine İsrail Maliye Bakanlığı'ndan çok sert bir itiraz geldi. Savunma Bakanlığı ve ordunun talebini "aşırı ve mantıksız" olarak nitelendiren Maliye Bakanlığı yetkilileri, böyle bir artışın kesinlikle "gerçekleşmeyeceğini" bildirdi.

Bakanlık; savunma harcamalarına ayrılacak böylesi devasa bir ek fonun, sivil harcamalarda çok ciddi kesintilere yol açacağı ve İsrail'in uluslararası kredi notunu büyük ölçüde olumsuz etkileyeceği konusunda uyarılarda bulundu.

TASARRUF DENEMELERİ BAŞARISIZ OLDU

Mali baskılar nedeniyle ordu içinde tasarruf tedbirleri uygulanmaya çalışılsa da bu adımlar yetersiz kaldı. Daha önce yedek asker sayısını 60 binden 40 bine düşürme hedefi koyan İsrail ordusu; 120 bin yedek askerin aynı anda görev yaptığı yoğun çatışma döneminin ardından, bu sayıyı ancak 64 bine kadar indirebildi. İsrail'in 2026 yılı için ocak ayında belirlenen savunma bütçesi 30,3 milyar dolar iken, artan maliyetler nedeniyle bu rakam mart ayında zaten 38,9 milyar dolara revize edilmişti.

SON KARARI NETANYAHU VERECEK

İsrailli güvenlik yetkilileri, Gazze ve Lübnan'da geniş toprakların işgal altında tutulduğunu ve askeri varlığın sürdürülebilmesi için bu bütçe artışının zorunlu olduğunu savunmaya devam ediyor. İki bakanlık arasında krize dönüşen bütçe çıkmazında son sözü Başbakan Binyamin Netanyahu söyleyecek. Önümüzdeki günlerde alınması beklenen karar, ülkenin hem savaş stratejisini hem de ekonomik geleceğini doğrudan etkileyecek.

Binyamin Netanyahu, Maliye Bakanlığı, İsrail Ordusu, Gündem, Güncel, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savaşın faturası ağır oldu! Fon ayrılmazsa ordu çökecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    trişka 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan’da 14 mahkum cezaevi aracından firar etti Pakistan'da 14 mahkum cezaevi aracından firar etti
Karaman’da yaşlı adam bahçesinde ölü bulundu Karaman'da yaşlı adam bahçesinde ölü bulundu
Taksicilere NATO Zirvesi ayarı Taksicilere NATO Zirvesi ayarı
Polislere selam vermek için gitti, 50 bin ceza yeyip ehliyetinden oldu Polislere selam vermek için gitti, 50 bin ceza yeyip ehliyetinden oldu
İtalya’da sıcaklar can alıyor: Ölü sayısı 10’a yükseldi İtalya'da sıcaklar can alıyor: Ölü sayısı 10'a yükseldi
81 ilde sokak çetelerine operasyon 117 şüpheli gözaltına alındı 81 ilde sokak çetelerine operasyon! 117 şüpheli gözaltına alındı
TFF yabancı kuralıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu TFF yabancı kuralıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu
Tatil yolu faciayla bitti Bir aile darmadağın oldu Tatil yolu faciayla bitti! Bir aile darmadağın oldu
Bafra’da trafik kazası: 2 ölü Bafra'da trafik kazası: 2 ölü
İBB davasında 59. gün Murat Ongun’dan “Frankenstein“ benzetmesi İBB davasında 59. gün! Murat Ongun'dan "Frankenstein" benzetmesi
Lastiği patlayan araç takla attı 3 kişi feci şekilde can verdi Lastiği patlayan araç takla attı! 3 kişi feci şekilde can verdi

09:33
Şimdi hesap zamanı 197 isim Türkiye’ye iade edildi
Şimdi hesap zamanı! 197 isim Türkiye'ye iade edildi
08:42
Mezuniyet töreninde skandal Filistinli öğrencinin boynundaki kefiyeyi çekip çıkardı
Mezuniyet töreninde skandal! Filistinli öğrencinin boynundaki kefiyeyi çekip çıkardı
08:33
Dördüncü maçında da gol yemeyen Meksika, Ekvador’u evine gönderdi
Dördüncü maçında da gol yemeyen Meksika, Ekvador'u evine gönderdi
08:03
Ev hapsindeki Ela Rümeysa Cebeci’den dikkat çeken paylaşım
Ev hapsindeki Ela Rümeysa Cebeci'den dikkat çeken paylaşım
07:51
Tarihte bir ilk Doların tahtı sallanıyor
Tarihte bir ilk! Doların tahtı sallanıyor
07:23
İstanbul’da infial yaratan görüntü Silahını vatandaşlara doğrulttu
İstanbul'da infial yaratan görüntü! Silahını vatandaşlara doğrulttu
07:13
Bugün başlıyor İşte Türkiye’de hayatı değiştirecek 3 yeni uygulama
Bugün başlıyor! İşte Türkiye'de hayatı değiştirecek 3 yeni uygulama
07:04
Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklemediği tepkiyle karşılaştı
Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklemediği tepkiyle karşılaştı
06:53
Kılıçdaroğlu’ndan tartışma yaratan atama Ankara İl Yönetimi listesinde yer aldı
Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan atama! Ankara İl Yönetimi listesinde yer aldı
06:25
İranlı din adamından tedirgin eden çağrı: Hamaney’in öldürülmesine misilleme yapın
İranlı din adamından tedirgin eden çağrı: Hamaney'in öldürülmesine misilleme yapın
01:45
Bu adamları karşısında gören tir tir titriyor Fransa şimdiden finale göz kırptı
Bu adamları karşısında gören tir tir titriyor! Fransa şimdiden finale göz kırptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 09:56:26. #7.12#
SON DAKİKA: Savaşın faturası ağır oldu! Fon ayrılmazsa ordu çökecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.