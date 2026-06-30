Tatil yolu faciayla bitti! Bir aile darmadağın oldu - Son Dakika
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Tatil yolu faciayla bitti! Bir aile darmadağın oldu

30.06.2026 12:22  Güncelleme: 12:24
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde tatil için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak su kanalına devrildi. Yürekleri burkan kazada anne Ayla Gündüz ve kızı Büşra Gündüz yaşamını yitirirken, aracı kullanan baba ağır yaralandı.

Sakarya'nın D-650 Ferizli- Karasu kara yolu Sinanoğlu mevkisi, dün akşam saatlerinde acı bir olaya sahne oldu. Alınan bilgiye göre; Haluk Gündüz yönetimindeki 41 GB 448 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.

SAĞLIK EKİPLERİ ZAMANLA YARIŞTI

Çevredeki diğer sürücülerin durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine kaza mahalline hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Su kanalına uçarak hurdaya dönen araçtan çıkarılan Gündüz çifti ve kızları Büşra Gündüz, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hızla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

ANNE VE KIZINDAN ACI HABER

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan anne Ayla Gündüz ile kızı Büşra Gündüz, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtarılan sürücü Haluk Gündüz'ün ise hayati tehlikesinin devam ettiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yürek yakan kazanın ardındaki kahreden detay da ortaya çıktı. Gündüz ailesinin, Kocaeli'den Sakarya'nın Karasu ilçesine yaz tatilini geçirmek umuduyla yola çıktıkları öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin feci kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla başlattığı inceleme devam ediyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Sakarya, Karasu, Güncel, Tatil, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tatil yolu faciayla bitti! Bir aile darmadağın oldu - Son Dakika

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