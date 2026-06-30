Koreli turist İstanbul'da bindiği takside kabusu yaşadı: Kamerayı kapat - Son Dakika
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Koreli turist İstanbul'da bindiği takside kabusu yaşadı: Kamerayı kapat

30.06.2026 14:21
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İstanbul'a gelen Koreli bir turist, bindiği takside yaşadığı fırsatçılığı anbean kaydetti. 10 dakikalık mesafe için baştan 350 TL'ye anlaştığı taksicinin, "Paran euro mu, dolar mı?" sorusunun ardından fiyatı 750 TL'ye çıkarması pes dedirtti. Taksicinin kamerayı fark edince verdiği ilk tepki ise "Kamerayı kapat" oldu.

İstanbul'da turistleri hedef alan bazı taksicilerin fahiş fiyat taleplerine bir yenisi daha eklendi. Türkiye'yi ziyaret eden Koreli bir vlogger, bindiği takside yaşadığı mağduriyeti takipçileriyle paylaştı. Görüntüler, mega kentin taksi sorununun ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.

"KAMERAYI KAPAT"

Yolculuk esnasında kayıtta olan kameraya yansıyan diyaloglar, fırsatçılığın nasıl işlediğini adım adım ortaya koydu. Turistin çekim yaptığını fark eden taksici, İngilizce olarak "Kamerayı kapat" diyerek müdahale etmek istedi.

"PARAN EURO MU DOLAR MI LİRA MI?"

Yolculuğun 10 dakika süreceğini belirten taksici, hemen ardından niyetini belli eden o soruyu yöneltti: "Senin paran euro mu, dolar mı, lira mı?" Turistin "Lira" yanıtını vermesine rağmen taksici, kısa mesafe için fiyatı aniden yükselterek "Belki 750 TL tutar burası" dedi. Turistin "Taksimetreyi açtın mı?" sorusu üzerine yeniden kameraya takılan taksicinin paniklediği anlar dikkat çekti.

"TÜRKİYE'YE GELİR GELMEZ KAZIKLANMAK MI?"

Araçtan indikten sonra yaşadığı şoku takipçileriyle paylaşan Koreli turist, duruma isyan etti. Taksiye binmeden önce fiyatı sorduğunu ve 350 TL yanıtını aldığını belirten genç kadın, şunları söyledi:

"Taksiye binerken 350 lira demişti. Bindim ve biner binmez ne olduysa 750-800 TL istedi. İndiğim zaman 750 TL vermemi talep etti. Sadece 10 dakika geldim. Vay be, Türkiye'ye gelir gelmez taksiyle kazıklanmak mı?"

Sosyal medyada hızla yayılan ve büyük tepki toplayan görüntülerin ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin söz konusu taksi plakası ve sürücüsü hakkında inceleme başlatması bekleniyor.

İstanbul, Güncel, turist, Kore, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koreli turist İstanbul'da bindiği takside kabusu yaşadı: Kamerayı kapat - Son Dakika

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