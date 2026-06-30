Türkiye'de 1 Temmuz'da hayat değişiyor! İşte devreye girecek 3 yeni uygulama - Son Dakika
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Türkiye'de 1 Temmuz'da hayat değişiyor! İşte devreye girecek 3 yeni uygulama

Türkiye\'de 1 Temmuz\'da hayat değişiyor! İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
30.06.2026 11:28
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Türkiye'de 1 Temmuz itibarıyla üç önemli uygulama devreye giriyor. Depozito İade Sistemi ile uygun içecek ambalajlarını teslim eden vatandaşlara 1 TL iade yapılacak. Zorunlu trafik sigortasında hasar ve değer kaybı süreçleri yeniden düzenlenirken, ulusal zincir restoranlarda menülerde kalori ve alerjen bilgilerinin gösterilmesi zorunlu hale gelecek.

Türkiye'de 1 Temmuz itibarıyla milyonlarca vatandaşı ilgilendiren üç önemli uygulama hayata geçiriliyor. Depozito İade Sistemi devreye alınırken, zorunlu trafik sigortasında kapsam genişletilecek, restoran ve kafalarda ise menülerde yeni bir dönem başlayacak.

DEPOZİTO İADE SİSTEMİ HAYATA GEÇİYOR

Çevre kirliliğini azaltmak ve geri dönüşüm oranını artırmak amacıyla hazırlanan Depozito İade Sistemi, 1 Temmuz'da uygulanmaya başlanacak.

Sistem kapsamında Türkiye genelindeki 81 il ve 973 ilçeye depozito iade makineleri kurulacak. Üzerinde "Depozito İade" logosu bulunan cam, plastik (PET), metal ve belirli karton içecek ambalajları sisteme dahil edilecek.

Vatandaşlar, uygun ambalajları makinelerde teslim ederek her biri için 1 lira depozito bedeli alabilecek.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASINDA YENİ DÜZENLEME

Yarın yürürlüğe girecek düzenlemeyle zorunlu trafik sigortasında hasar, tazminat ve değer kaybı süreçleri yeniden şekillenecek.

Araçlarda oluşan değer kaybı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) belirlediği esaslara göre eksperler tarafından hesaplanacak. Hasar başvurusu yapan araç sahipleri ayrıca değer kaybı başvurusu yapmak zorunda kalmayacak.

Ayrıca sağlık giderleri teminatına protez organ ve gerekli bakıcı giderleri de dahil edilirken, sakatlanma ve ölüm tazminatlarının hesaplama esasları güncellendi.

Sigorta şirketleri ise bundan sonra e-Devlet, mobil uygulama, e-posta ve SMS gibi dijital kanallar üzerinden bilgilendirme ve başvuru işlemlerini yürütebilecek.

RESTORAN VE KAFELERDE ŞEFFAFLIK DÖNEMİ

Yeme-içme sektöründe de yeni bir uygulama başlıyor. Ulusal zincir restoranlar, menülerinde sundukları yiyecek ve içeceklerin kalori değerleri ile alerjen bilgilerini açık şekilde paylaşacak.

Düzenleme ilk etapta zincir restoranlarda zorunlu olacak. Diğer restoranlar 31 Aralık 2026'ya kadar, kafeler ise 2027 yılı sonuna kadar yeni sisteme uyum sağlayacak.

Türkiye, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de 1 Temmuz'da hayat değişiyor! İşte devreye girecek 3 yeni uygulama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Murat Aslan Murat Aslan:
    Asgari ücretliler emekliler yaşadı.. hayatımız kurtuldu hayat bayram gibi olacak . Dusunsenizya restorantta yediğim karidesin midyenin ahtapotun içinde kaç kalori olduğunu öğreneceğim yaşasın 3 0 Yanıtla
    akil çelik akil çelik:
    Evet tekrar eskiden akp den önceki yıllarda restoranlarda ve Antalya'da tatilde yediğinde kaç kalori yediğini yazıldığı günleri tekrar yasayacan 0 0
  • Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    Depozito makınelerını yakar parçalarlar henüz o cihazlar için ortalama 90yıl eğitim farkı daha var malesef 1 0 Yanıtla
    Murat Gürsen Murat Gürsen:
    Depozito makineleri dolduğunda bakalım her seferinde boş bulabilecekmiyiz hiç sanmıyorum. Elimizde patlar oda herşey gibi 0 0
  • Cüneyt ertaç Cüneyt ertaç:
    Almanya bizi kıskaniye hülööğğ 0 0 Yanıtla
  • Bulent Korkmaz Bulent Korkmaz:
    allaha şükürler olsun satmak için pet şişe toplarken restorantların önünden geçerken yiyemediğimiz yemeklerin kalorilerini göreceğiz 0 0 Yanıtla
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