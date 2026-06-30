Atama krizi! Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti - Son Dakika
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Atama krizi! Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti

30.06.2026 12:47
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Ankara'nın proje okullarından olan Sincan Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ali Osman Köse, okula atanan müdür yardımcılarının kendi önerdiği isimler yerine, hiçbir resmi sıfatı olmayan bir sendika temsilcisinin tavsiyesi belirlendiğini iddia ederek görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Ankara'nın köklü eğitim kurumlarından Sincan Anadolu Lisesi'nde yaşanan atama krizi, Okul Müdürü Ali Osman Köse'nin sert açıklamaları ve istifasıyla sonuçlandı. Köse, proje okulu statüsündeki kuruma yapılacak müdür yardımcısı atamalarına dışarıdan müdahale edildiğini savundu.

"SENDİKA TEMSİLCİSİ ATAMAYA YÖN VERDİ"

Açık bulunan iki müdür yardımcılığı kadrosu için kuruma değer katacak, işini iyi yapan liyakatli isimleri önerdiklerini belirten Köse, bu süreçte hiçbir resmi yetkisi olmayan bir sendika temsilcisinin kendisini arayarak atamalara yön verdiğini iddia etti.

Köse, o süreçte yaşadığı şaşkınlığı ve duruma olan itirazını şu sözlerle dile getirdi:

“İki tane münhal müdür yardımcısı pozisyonumuz vardı, yani açıktı. Oraya gerçekten çok değerli, çok kıymetli, çok liyakatli, işini çok iyi yapan, buraya değer katacak insanları önerdik. Çünkü proje okulu olmanın mantığı zaten böyle bir imkân veriyor. Ama beni burada gerçekten hiçbir resmî sıfatı olmayan, sanki amirimmiş gibi arayıp ‘Sizin okula şunları uygun gördük’ diyen bir sendika temsilcisi… O dönem buna çok şaşırdım. Biz ise lisanımünasiple, en kibar ve saygılı şekilde, ‘Biz iki arkadaş üzerinde anlaştık, naçizane onları önerdik’ dedik. Ama günün sonunda bir baktık ki gerçekten de ‘tırnak içinde’ uygun gördükleri insanlar buraya atanmış.”

"VATANA HİZMET ETMEDİĞİNİZ KESİN"

Yapılan bu atama şeklinin devlete ve millete hizmet anlayışıyla bağdaşmadığını iddia eden Köse, duruma sert sözlerle isyan etti. Hangi gruba hizmet edildiğini bilmediğini ifade eden deneyimli eğitimci, sözlerine şöyle devam etti:

"Hangi yapıya, hangi gruba, kime hizmet ediyorsunuz bilmiyorum ama vatana hizmet etmediğiniz kesin. Ben vatana hizmet ediyorum. Ben devlete, ben millete, ben bu bayrağa hizmet ediyorum. Bu can bu bedende oldukça da böyle olmaya devam edecek."

"SİZİN SÖZÜNÜZ GEÇER AKÇE OLDUKÇA..."

Müdür yardımcılığı kadrolarına yapılan bu dış müdahalenin ardından görevde kalmasının kendi ilkeleriyle uyuşmadığını belirten Ali Osman Köse, eğitim camiasında büyük ses getiren açıklamasını istifa kararıyla noktaladı:

"O yüzden, sizin sözünüz geçer akçe ve onay olduğu sürece burada okul müdürlüğü yapamam. Bu nedenle istifa ediyorum."

Milli Eğitim Bakanlığı, Anadolu Lisesi, Yusuf Tekin, Sendika, Sincan, Ankara, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Atama krizi! Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti - Son Dakika

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