Irak\'da dev operasyon! Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı

Irak'ta yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre Milletvekili Hind El-Abbasi'nin evinde yapılan aramada 57 milyon dolar nakit para ve 27 kilogram saf altın ele geçirildi. Operasyonda ayrıca altından yapılmış iç çamaşırı bulunduğu ifade edildi.

47 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında aralarında milletvekilleri ve bürokratların da bulunduğu 47 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Operasyonun, kamu kaynaklarının kötüye kullanılması ve yolsuzluk iddialarına yönelik yürütülen geniş çaplı incelemenin parçası olduğu ifade edildi.

RESMİ DOĞRULAMA BEKLENİYOR

Irak Parlamentosu'nun resmi sitesinde Hind El-Abbasi'nin milletvekili kaydı yer alırken, söz konusu arama ve ele geçirilen malzemelere ilişkin iddialar için resmi makamlar tarafından yapılmış ayrıntılı bir açıklama henüz doğrulanmış değil.