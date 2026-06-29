Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Büyükkarıştıran mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazanın ardından bölgeye Otoyol Jandarması ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde araçta bulunan Ömer Zar, Emirhan Lozanlıoğlu ve Ferhat Tomurcuk'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde otomobil devrildi: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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