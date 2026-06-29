Fransa'da Kante depremi - Son Dakika
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Fransa'da Kante depremi

Fransa\'da Kante depremi
29.06.2026 20:46
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Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, N'Golo Kanté'nin dizindeki sakatlığı nedeniyle İsveç maçının kadrosunda yer alamayacağını açıkladı.

FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İsveç ile karşı karşıya gelecek olan  Fransa Milli Takımı'nda teknik direktör Didier Deschamps, maç öncesi açıklamalarda bulundu. 

''KANTE FORMA GİYEMEYECEK''

Fransız çalıştırıcı, İsveç ile oynanacak maçta Fenerbahçeli futbolcu N'Golo Kante'nin forma giyemeyeceğini açıkladı. Deschamps, yaptığı açıklamada "N'Golo Kante'nin sakatlık problemi nedeniyle İsveç maçında oynayıp oynamayacağı belirsiz. Ama çok yüksek ihtimal oynayamayacak." dedi. 

''DİZİNDE CİDDİ BİR SAKATLIK VAR''

L'Equipe'te yer alan habere göre; N'Golo Kante'nin dizinde ciddi bir sakatlık var. Bu nedenle deneyimli oyuncunun İsveç maçı kadrosunda olmayacağı dile getirildi. 

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Son Dakika Dünya Kupası Fransa'da Kante depremi - Son Dakika

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