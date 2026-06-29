FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İsveç ile karşı karşıya gelecek olan Fransa Milli Takımı'nda teknik direktör Didier Deschamps, maç öncesi açıklamalarda bulundu.
Fransız çalıştırıcı, İsveç ile oynanacak maçta Fenerbahçeli futbolcu N'Golo Kante'nin forma giyemeyeceğini açıkladı. Deschamps, yaptığı açıklamada "N'Golo Kante'nin sakatlık problemi nedeniyle İsveç maçında oynayıp oynamayacağı belirsiz. Ama çok yüksek ihtimal oynayamayacak." dedi.
L'Equipe'te yer alan habere göre; N'Golo Kante'nin dizinde ciddi bir sakatlık var. Bu nedenle deneyimli oyuncunun İsveç maçı kadrosunda olmayacağı dile getirildi.
Son Dakika › Dünya Kupası › Fransa'da Kante depremi - Son Dakika
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