Ugandalı general "Özgür basına inanmıyorum" deyip, ülkenin en büyük iki medya kuruluşunu kapattı - Son Dakika
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Ugandalı general "Özgür basına inanmıyorum" deyip, ülkenin en büyük iki medya kuruluşunu kapattı

Ugandalı general "Özgür basına inanmıyorum" deyip, ülkenin en büyük iki medya kuruluşunu kapattı
29.06.2026 00:47
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Uganda'da Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin oğlu ve aynı zamanda Genelkurmay Başkanı olan Muhoozi Kainerugaba, "Özgür basına inanmıyorum" diyerek ülkenin en büyük bağımsız gazetesi ve televizyon kanalını kapattı. Kainerugaba'nın emrinin ardından askeri güçler iki kuruluşun da binalarını kuşatarak yayınları tamamen kararttı.

Afrika ülkesi Uganda'da medya özgürlüğüne yönelik sert bir askeri müdahale gerçekleşti.

“ÖZGÜR BASINA İNANMIYORUM” DEYİP İKİSİNİ DE KAPATTI

Ülkeyi 1986 yılından bu yana demir yumrukla yöneten Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin oğlu ve aynı zamanda Uganda Genelkurmay Başkanı olan Muhoozi Kainerugaba, ülkenin en köklü iki medya organını kapattığını duyurdu.

Kainerugaba, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Uganda'da özgür basına inanmıyorum! Basın, devrimin kadroları tarafından yönlendirilmelidir. Bu iki medya kuruluşu benim iznim olmadan yeniden açılmayacak” ifadelerini kullandı.

ORDU BİNALARI KUŞATTI, YAYINLAR TAMAMEN KESİLDİ

Kapatma emrinin ardından Uganda ordusu jet hızıyla harekete geçti. Kenya merkezli "Nation Media Group" (NMG) holdingine ait olan Daily Monitor gazetesi, başkent Kampala'daki binalarının askeri personel tarafından kuşatıldığını ve çalışanların içeri giriş-çıkışlarının tamamen engellendiğini duyurdu.

Pazar sabahı itibarıyla ülkenin en büyük özel televizyon kanallarından biri olan NTV Uganda ile holdinge bağlı tüm radyo ve televizyon istasyonlarının yayınları askeri müdahaleyle tamamen karartıldı. Kainerugaba, kapatma kararına ilişkin resmi ve spesifik bir gerekçe sunmadı.

Yaşanan bu darbe niteliğindeki sansürün ardından Uganda Hükümet Sözcüsü Alan Kasujja, uluslararası haber ajansı Reuters'ın yorum taleplerini yanıtsız bırakarak sessizliğe büründü. Uganda'daki NMG Genel Müdürü Susan Nsibirwa ise durumun hassasiyeti nedeniyle şu aşamada hemen bir yorum yapamayacağını belirtti.

MUHALİFLERİNİ BAŞINI KESMEKLE TEHDİT ETMİŞTİ

Babasının yerine ülkenin bir sonraki lideri olmasına kesin gözüyle bakılan Genelkurmay Başkanı Kainerugaba, daha önce de sosyal medyadan savurduğu şiddet içerikli tehditlerle tanınıyor. Agresif tavırlarıyla bilinen Kainerugaba, daha önce Uganda'nın önde gelen muhalefet lideri Bobi Wine'ı doğrudan "başını kesmekle" tehdit ederek uluslararası arenada büyük tepki çekmişti.

Yoweri Museveni, Afrika, Güncel, Dünya, Medya, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Uganda Ugandalı general 'Özgür basına inanmıyorum' deyip, ülkenin en büyük iki medya kuruluşunu kapattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ugandalı general "Özgür basına inanmıyorum" deyip, ülkenin en büyük iki medya kuruluşunu kapattı - Son Dakika
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