Kürt rapçi Serhado, Diyarbakır'da konser verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kürt rapçi Serhado, Diyarbakır'da konser verdi

28.06.2026 21:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kürt rap sanatçısı Serhado yıllar sonra Diyarbakır'da sahne aldı. Serhado'nun konserine ilgi büyük oldu

Kürtçe rap müziğin tanınan isimlerinden Serhado, uzun bir aradan sonra Diyarbakır’da sahne aldı. Kentte düzenlenen konsere müzikseverlerin ilgisi yoğun oldu. Alanı erken saatlerde dolduran kalabalık, sanatçının eski ve yeni şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

KONSERE İLGİ BÜYÜK OLDU

Yıllar sonra Diyarbakır'da hayranlarıyla buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirten Serhado, sahnede gösterilen sevgi seline teşekkür etti. Konser, dinleyicilerin yoğun alkışları ve coşkulu atmosferiyle olaysız bir şekilde sona erdi.

SERHADO KİMDİR?

Serhado (gerçek adıyla Serhad Ayaz), 15 Aralık 1984 tarihinde İsveç'in başkenti Stockholm'de doğan, aslen Mardin Midyatlı bir Kürt rap sanatçısıdır. Kürtçe rap/hip-hop müziğin öncü isimlerinden biri olarak kabul edilen sanatçı, müzik kariyerine genç yaşlarda İsveççe rap yaparak başlamış, ardından tamamen Kürtçe müziğe yönelmiştir. 2007 yılında çıkardığı Yaşam Rüyası adlı ilk albümüyle büyük bir çıkış yakalamış; şarkılarında aşk, yaşam, toplumsal mücadele ve Kürt dili gibi temaları işleyerek geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır.

Diyarbakır, Magazin, Güncel, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Diyarbakır Kürt rapçi Serhado, Diyarbakır'da konser verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Buna para verip izleyen varmı acaba 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik
Tüketiciyi sevindiren karar Artık mağazadan alınan ürüne de iade hakkı var Tüketiciyi sevindiren karar! Artık mağazadan alınan ürüne de iade hakkı var
Kadın müşterilere “Canım, balım, bekar mısın“ dedi, tazminatsız kovuldu Kadın müşterilere "Canım, balım, bekar mısın?" dedi, tazminatsız kovuldu
Yaz bu yıl bitmek bilmeyecek Meteoroloji uzmanı uyardı Yaz bu yıl bitmek bilmeyecek! Meteoroloji uzmanı uyardı
Sperm kız kardeşler 30 yıl sonra DNA testiyle birbirini buldu Sperm kız kardeşler 30 yıl sonra DNA testiyle birbirini buldu
Fransa’da hayat durma noktasında Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı Fransa'da hayat durma noktasında! Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı
20 yaşında dedesinin terk ettiği mahalleye döndü, tüm hayatı değişti 20 yaşında dedesinin terk ettiği mahalleye döndü, tüm hayatı değişti
TÜİK açıkladı Evliler mi bekarlar mı daha çok televizyon izliyor TÜİK açıkladı! Evliler mi bekarlar mı daha çok televizyon izliyor?

21:47
Fenerbahçelileri korkutan an: Antrenmanı tamamlayamadı
Fenerbahçelileri korkutan an: Antrenmanı tamamlayamadı
21:22
Hakan Çalhanoğlu’na bir kötü haber de kulübü Inter’den
Hakan Çalhanoğlu'na bir kötü haber de kulübü Inter'den
20:52
14 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası kamerada
14 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası kamerada
20:11
Putin’den piyasaları ayağa kaldıracak çıkış: Tam yasak olasılığını tartışıyoruz
Putin'den piyasaları ayağa kaldıracak çıkış: Tam yasak olasılığını tartışıyoruz
19:30
Netanyahu’dan Erdoğan çıkışı: Amerikalı dostlarımızın dikkatine sunacağız
Netanyahu'dan Erdoğan çıkışı: Amerikalı dostlarımızın dikkatine sunacağız
18:39
Kadir İnanır’ın cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu’na soğuk duş
Kadir İnanır'ın cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş
17:06
Iğdır’da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
Iğdır'da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
12:43
12 yaşındaki kız çocuğunu 60 yaşındaki sapık istismar, babası da ölümle tehdit etti
12 yaşındaki kız çocuğunu 60 yaşındaki sapık istismar, babası da ölümle tehdit etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2026 21:52:09. #7.13#
SON DAKİKA: Kürt rapçi Serhado, Diyarbakır'da konser verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.