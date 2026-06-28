Kürt rapçi Serhado, Diyarbakır'da konser verdi

Kürtçe rap müziğin tanınan isimlerinden Serhado, uzun bir aradan sonra Diyarbakır’da sahne aldı. Kentte düzenlenen konsere müzikseverlerin ilgisi yoğun oldu. Alanı erken saatlerde dolduran kalabalık, sanatçının eski ve yeni şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

KONSERE İLGİ BÜYÜK OLDU

Yıllar sonra Diyarbakır'da hayranlarıyla buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirten Serhado, sahnede gösterilen sevgi seline teşekkür etti. Konser, dinleyicilerin yoğun alkışları ve coşkulu atmosferiyle olaysız bir şekilde sona erdi.

SERHADO KİMDİR?

Serhado (gerçek adıyla Serhad Ayaz), 15 Aralık 1984 tarihinde İsveç'in başkenti Stockholm'de doğan, aslen Mardin Midyatlı bir Kürt rap sanatçısıdır. Kürtçe rap/hip-hop müziğin öncü isimlerinden biri olarak kabul edilen sanatçı, müzik kariyerine genç yaşlarda İsveççe rap yaparak başlamış, ardından tamamen Kürtçe müziğe yönelmiştir. 2007 yılında çıkardığı Yaşam Rüyası adlı ilk albümüyle büyük bir çıkış yakalamış; şarkılarında aşk, yaşam, toplumsal mücadele ve Kürt dili gibi temaları işleyerek geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır.