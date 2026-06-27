Avcılar’da Köpeğe Şiddet: Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Avcılar’da Köpeğe Şiddet: Şüpheli Gözaltına Alındı

27.06.2026 21:21
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Avcılar'da bir şahıs sahilde köpeğe şiddet uyguladı, görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Avcılar'da, sahilde köpeğe şiddet uygulayan şahsın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Şüpheli gözaltına alınırken, şiddete uğrayan köpek ise koruma altına alındı.

Avcılar Denizköşkler Sahili'nde bir şahıs, gündüz vakti sahilde bir köpeğe şiddet uyguladı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kayda alındı. Görüntülerin kısa sürede sosyal medyada yayılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Yürütülen çalışmalar sonucunda kimliği belirlenen şüpheli H.E., gözaltına alındı. Şiddete uğrayan köpek ise muhafaza altına alındı. Şahsın, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Avcılar’da Köpeğe Şiddet: Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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