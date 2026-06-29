Skandal görüntüler! Hastane müdürü, çalışanı defalarca yumruklayarak bayılttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Skandal görüntüler! Hastane müdürü, çalışanı defalarca yumruklayarak bayılttı

29.06.2026 23:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde iddia göre hastane müdürü bir personeline defalarca yumruklayarak darp etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hastane binası ve bahçede yaşanan kavgada, çalışanın aldığı yumruk darbeleri nedeniyle bir süre sonra kendinden geçtiği, tekerlekli sandalyeyle götürüldüğü görüldü.

Eskişehir’in Sivrihisar Devlet Hastanesi’nde, hastane müdürünün bir personeli defalarca yumruklayarak darp ettiği iddia edildi.

YUMRUK DARBELERİYLE KENDİNDEN GEÇTİ

Hastanenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bina içinde ve bahçede yaşanan arbede anları anbean kaydedildi. Görüntülerde, aldığı sert yumruk darbeleri nedeniyle bir süre sonra kendinden geçen çalışanın, güvenlikler tarafından tekerlekli sandalyeyle taşındığı görüldü.

Güvenlik kamerası kayıtlarının sosyal medyada ve basında yer bulması üzerine, adli ve idari makamların konuyla ilgili soruşturma başlatması bekleniyor.

Devlet Hastanesi, Sivrihisar, Eskişehir, 3. Sayfa, Hastane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sivrihisar Skandal görüntüler! Hastane müdürü, çalışanı defalarca yumruklayarak bayılttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • rıdvan öztürk rıdvan öztürk:
    konu sosyal medyaya yansımasa soruşturma başlatılmayacak mıydı? Ne kadar aptalca 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorla aracına bindiği kadını istediği yere götürtüp, para ve kolyesini aldı Zorla aracına bindiği kadını istediği yere götürtüp, para ve kolyesini aldı
Pakistan-Afganistan sınırında çatışma 29 kişi hayatını kaybetti Pakistan-Afganistan sınırında çatışma! 29 kişi hayatını kaybetti
Seferihisar Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Yetişkin ve 19 şüpheli adliyede Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Yetişkin ve 19 şüpheli adliyede
2,2 ton altın 82 yıldır Atlas Okyanusu’nun dibinde bekliyor 2,2 ton altın 82 yıldır Atlas Okyanusu'nun dibinde bekliyor
ABD-İran gerilimi yeniden alevlendi Petrol fiyatları yükselişe geçti ABD-İran gerilimi yeniden alevlendi! Petrol fiyatları yükselişe geçti
Takside dehşet anları Turistler korkudan defalarca özür diledi Takside dehşet anları! Turistler korkudan defalarca özür diledi
Çin’de 5,5 büyüklüğünde deprem Çin'de 5,5 büyüklüğünde deprem
Diyarbakır’da suç örgütü operasyonu: 15 tutuklama Diyarbakır'da suç örgütü operasyonu: 15 tutuklama

23:09
Resmi açıklama geldi İşte Lewandowski’nin yeni takımı
Resmi açıklama geldi! İşte Lewandowski'nin yeni takımı
22:41
İki milli futbolcu Dünya Kupası biter bitmez soluğu Bodrum’da aldı
İki milli futbolcu Dünya Kupası biter bitmez soluğu Bodrum'da aldı
22:02
İnanılmaz bir son Brezilya-Japonya mücadelesinde turu geçen takım 906’da belli oldu
İnanılmaz bir son! Brezilya-Japonya mücadelesinde turu geçen takım 90+6'da belli oldu
20:53
Skandal kararın ardından Paşinyan’dan Netanyahu’ya soğuk duş: Bir yanıt vermeyeceğiz
Skandal kararın ardından Paşinyan'dan Netanyahu'ya soğuk duş: Bir yanıt vermeyeceğiz
20:51
İran’da çamur volkanı faaliyete geçti
İran'da çamur volkanı faaliyete geçti
20:25
Almanya’daki 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Türk kökenli
Almanya'daki 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Türk kökenli
18:05
Pezeşkiyan: Katar’daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız iade edilecek
Pezeşkiyan: Katar'daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız iade edilecek
17:17
Serbest bırakılan Tamar Yanrıyar’dan açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda
Serbest bırakılan Tamar Yanrıyar'dan açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 23:44:17. #7.13#
SON DAKİKA: Skandal görüntüler! Hastane müdürü, çalışanı defalarca yumruklayarak bayılttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.