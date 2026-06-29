Skandal görüntüler! Hastane müdürü, çalışanı defalarca yumruklayarak bayılttı

Eskişehir’in Sivrihisar Devlet Hastanesi’nde, hastane müdürünün bir personeli defalarca yumruklayarak darp ettiği iddia edildi.

YUMRUK DARBELERİYLE KENDİNDEN GEÇTİ

Hastanenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bina içinde ve bahçede yaşanan arbede anları anbean kaydedildi. Görüntülerde, aldığı sert yumruk darbeleri nedeniyle bir süre sonra kendinden geçen çalışanın, güvenlikler tarafından tekerlekli sandalyeyle taşındığı görüldü.

Güvenlik kamerası kayıtlarının sosyal medyada ve basında yer bulması üzerine, adli ve idari makamların konuyla ilgili soruşturma başlatması bekleniyor.