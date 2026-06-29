FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya ile Japonya karşı karşıya geldi. Houston şehrinde bulunan NRG Stadyumu'ndaki mücadeleyi Brezilya, 2-1 kazandı.
Japonya, 29. dakikada Sano'nun uzak mesafeden şık golüyle öne geçti ve ilk yarıyı üstün tamamladı. İkinci yarıya etkili başlayan Brezilya, 56. dakikada Casemiro ile skora denge getirdi. Geri kalan dakikalarda baskısını artıran sambacılar, aradığı golü son saniyelerde buldu. Ceza sahası içinde topla buluşan Gabriel Martinelli, 90+6'da takımını öne geçiren golü attı.
Carlo Ancelotti yönetiminde Brezilya'da Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Ederson, mücadeleye yedek kulübesinde başladı ve oyuna girmedi.
Bu sonuçla birlikte Brezilya, adını son 16 turuna yazdırdı. Sambacılar, son 16 turunda Fildişi Sahili - Norveç eşleşmesinin kazananı ile oynayacak. Japonya ise turnuvaya veda etti.
Son Dakika › Dünya Kupası › İnanılmaz bir son! Brezilya-Japonya mücadelesinde turu geçen takım 90+6'da belli oldu - Son Dakika
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