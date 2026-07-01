Deniz Akkaya gözaltına alındı - Son Dakika
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Deniz Akkaya gözaltına alındı

Deniz Akkaya gözaltına alındı
01.07.2026 11:10
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İstanbul'dan ayrılarak Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir arkadaşının evine yerleşen eski manken Deniz Akkaya, iddiaya göre sinir krizi geçirerek ev sahibine saldırdı ve eşyalara zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Akkaya'yı gözaltına aldı.

Magazin dünyasının sık sık tartışmalarla gündeme gelen isimlerinden eski manken Deniz Akkaya, bu kez adli bir vakayla manşetlere taşındı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre; bir süre önce İstanbul'daki evinden ayrılarak Kocaeli'nin Kartepe ilçesine giden Akkaya, burada yaşayan arkadaşı Kürşat A.'nın evinde kalmaya başladı. Ancak bu ziyaret, taraflar arasında yaşanan şiddetli bir kavgayla son buldu.

SİNİR KRİZİ GEÇİRİP ARKADAŞINA SALDIRDI

Henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü evde başlayan tartışma, kısa sürede kontrolden çıktı. Akkaya'nın tartışma esnasında bir anda sinir krizi geçirdiği ve ev sahibi olan arkadaşı Kürşat A. ile hararetli bir kavgaya tutuştuğu öne sürüldü. Sözlü tartışmanın büyümesiyle kontrolünü tamamen kaybeden Deniz Akkaya'nın, arkadaşı Kürşat A.'ya fiziksel müdahalede bulunduğu ve evin içindeki eşyaları kırıp dökerek ciddi maddi hasara yol açtığı iddia edildi.

İHBAR ÜZERİNE POLİS HAREKETE GEÇTİ

Evde yaşanan şiddetli arbedenin ardından durum emniyet güçlerine bildirildi. İhbar üzerine adrese hızla polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden emniyet güçleri, evde yaptıkları ilk inceleme ve tespitlerin ardından yasal süreç başlattı.

Arkadaşına fiziksel saldırıda bulunduğu ve mala zarar verdiği öne sürülen Deniz Akkaya, polis ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

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Son Dakika Magazin Deniz Akkaya gözaltına alındı - Son Dakika

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