Bolu'da Kedi Kokusuyla Sıkıntılı Apartman - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu'da Kedi Kokusuyla Sıkıntılı Apartman

Bolu\'da Kedi Kokusuyla Sıkıntılı Apartman
30.06.2026 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da bir apartmandaki daireden yayılan ağır koku nedeniyle 6 kedi koruma altına alındı.

Bolu'da bir apartmanın 3. katından yayılan ve komşuları evlerinden taşınmaya zorlayan ağır koku üzerine savcılık izniyle girilen dairede, bakımsız halde bırakılan 6 kedi koruma altına alındı. Çilingir yardımıyla daireye giren ekipler; evin birçok noktasının kedi dışkısıyla kaplandığını, eşyaların etrafa saçıldığını ve içeride çöplerin biriktiğini tespit etti.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Yunus Emre İki Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 3. katındaki daireden yayılan yoğun ve pis koku, apartman sakinlerini ayaklandırdı. Yaklaşık 6 aydır devam eden ve havaların ısınmasıyla dayanılmaz boyutlara ulaşan koku nedeniyle mağdur olan vatandaşlar, durumu ilgili kurumlara bildirdi. Dairede kiracı olarak oturan şahsın il dışında olması nedeniyle içeri girilemeyince, savcılık kararı çıkarıldı.

Evin her yerinde kedi dışkısı

Polis ekiplerinin eşliğinde ve çilingir yardımıyla açılan daireye giren yetkililer, içeride şoke eden bir manzarayla karşılaştı. Evde 6 kedinin uzun süredir bakımsız bir şekilde bırakıldığı ve evin her yerinin kedi dışkısı ile kaplandığı tespit edildi. Kötü şartlar altında yaşam mücadelesi veren 6 kedi, yetkililer tarafından alındı.

"Kiracı komşumuz dayanamayıp başka bir semte taşındı"

Apartman yöneticisi Ercan Türkyılmaz, aylardır büyük mağduriyet yaşadıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Yaklaşık 6 aydır bu kokuyla mücadele ediyoruz. Gitmediğimiz kurum kalmadı, inşallah bugün sonuçlandı. Aşırı bir koku vardı ve komşularım bu nedenden dolayı çok rahatsızlardı. Hatta iki gün önce bir kiracı komşumuz dayanamayıp başka bir semte taşındı. Savcılık kararıyla eve girilip kedilerin bakımsız olduğu anlaşıldı ve yetkililer alıp götürdü. Binayı havalandırıyoruz, ev de temizlenirse bu kokudan ebediyen kurtulacağımızı düşünüyoruz."

Olayla ilgili tutanak tutulurken, çevreye ağır koku yayan dairenin temizlenmesi için çalışama başlatılacak. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Yaşam, Yerel, Çevre, kedi, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bolu'da Kedi Kokusuyla Sıkıntılı Apartman - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan’dan Türkiye için sürpriz teklif: Bazı Avrupalı ortaklarınız istemiyor ama biz samimiyiz Yunanistan'dan Türkiye için sürpriz teklif: Bazı Avrupalı ortaklarınız istemiyor ama biz samimiyiz
“Yan bakma“ tartışmasında nişanlısının yanında bıçaklanarak öldürüldü "Yan bakma" tartışmasında nişanlısının yanında bıçaklanarak öldürüldü
Mide ve bağırsaklarından yarım kilo uyuşturucu çıktı Mide ve bağırsaklarından yarım kilo uyuşturucu çıktı
Postacı kılığıyla gelerek cinayeti işledi: Cinayetin arka planında intikam iddiası Postacı kılığıyla gelerek cinayeti işledi: Cinayetin arka planında intikam iddiası
Altın zincir gasp eden şüpheliler yakalandı: 5 tutuklama Altın zincir gasp eden şüpheliler yakalandı: 5 tutuklama
Pentagon’dan 500 milyon dolarlık ihale Listeye Ankara da girdi Pentagon'dan 500 milyon dolarlık ihale! Listeye Ankara da girdi

14:57
Özgür Özel’den Deniz Göktaş çıkışı: Saraçhane’yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan’ı eleştiriyor
Özgür Özel'den Deniz Göktaş çıkışı: Saraçhane'yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan'ı eleştiriyor
14:36
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor İşte yeni maaşlar
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! İşte yeni maaşlar
14:11
Deniz Göktaş’tan “soruşturma“ açıklaması: Bana ulaşan resmi bir bilgi yok
Deniz Göktaş'tan "soruşturma" açıklaması: Bana ulaşan resmi bir bilgi yok
13:27
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
13:18
Çapkanlar operasyonundan çarpıcı görüntü Uyuşturucuyu tuvalete atmışlar
Çapkanlar operasyonundan çarpıcı görüntü! Uyuşturucuyu tuvalete atmışlar
12:47
Herkes Bakan Tekin’i etiketliyor Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
Herkes Bakan Tekin'i etiketliyor! Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 15:12:28. #7.13#
SON DAKİKA: Bolu'da Kedi Kokusuyla Sıkıntılı Apartman - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.