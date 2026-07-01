Cemil Tugay'dan AK Parti'ye geçecek iddialarına yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cemil Tugay'dan AK Parti'ye geçecek iddialarına yanıt

01.07.2026 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'den istifa ettikten sonra AK Parti'ye geçeceği yönünde kulis bilgileri yayılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, söylentileri kesin bir dille yalanladı. Tugay, İzmirlilerin oylarına saygı duyduğunu belirterek görevine bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu.

Siyasi kulislerde son günlerin en çok konuşulan konularından biri olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın parti değiştireceği iddiaları yanıt buldu. CHP'den ayrıldıktan sonra AK Parti'nin İzmir'deki kurmaylarıyla yakın temasta bulunduğu öne sürülen Tugay, egeligazete.com'a yaptığı açıklamalarla söylentilere son noktayı koydu.

"BÖYLE BİR TALEBİM ASLA OLMADI"

Hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Başkan Tugay, siyasi olarak daha önce verdiği kararların arkasında durduğunu vurguladı. İzmir halkının iradesine ve kendisine duyulan güvene dikkat çeken Tugay, şu net ifadeleri kullandı:

"Böyle bir düşüncem yok, İzmirlilerin oyları bana emanet. Onlara saygımı koruyarak yoluma devam edeceğim. Kesinlikle böyle durum yok. Benim böyle bir talebim asla olmadı. Bu yönde bir görüşme hiçbir şekilde hiç kimseyle yapmadık. Siyasi olarak daha önce verdiğim kararların devamında olduğu gibi bağımsız olarak şu anda devam ediyorum."

GÖZÜ CHP'DEKİ SÜREÇTE

Tüm enerjisini belediye başkanlığı görevine harcadığını dile getiren Tugay, eski partisi CHP'deki gelişmeleri de yakından izlediğini belirtti. Siyasi süreçlere dair değerlendirmelerde bulunan Tugay, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi geleceği ile ilgili süreci takip ediyorum. Benim bir işim var, görevim var. Belediye başkanlığına odaklanmış durumdayım" dedi.

YENİ PARTİ İDDİALARINA YANIT

Gündemdeki bir diğer konu olan "yeni parti" oluşumlarına dair soruları da yanıtlayan Başkan Tugay, şu an ortada somut bir siyasi hareket olmadığını ifade etti. Sürecin gidişatına göre hareket edeceğinin sinyalini veren ve seçmen iradesini ön planda tutan Tugay, sözlerini şöyle noktaladı:

"Şu anda yeni bir parti kurulmuş değil. Ben Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin ve onların iradesine bakıyorum. En sağlıklı bir şekilde devam etmek için sürecin nereye gideceğine bakıyorum. Şu anda yeni bir parti yok biliyorsunuz. Yeni parti yokken bununla ilgili konuşmak da doğru değil. Sonuçta bize güvenip de bu görevleri veren insanlar var, halkımız var. Bu güveni hiçbir şekilde sarsmadan görevimi en iyi şekilde yaparak devam edeceğim."

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Cemil Tugay, AK Parti, Politika, Siyaset, Gündem, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Siyaset Cemil Tugay'dan AK Parti'ye geçecek iddialarına yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşuları başka semtlere kaçırdı Daireden çıkan manzara şoke etti Komşuları başka semtlere kaçırdı! Daireden çıkan manzara şoke etti
Bilecik’te “Ben gidiyorum“ notu bırakan 16 yaşındaki Yiğit 3 gündür kayıp Bilecik'te "Ben gidiyorum" notu bırakan 16 yaşındaki Yiğit 3 gündür kayıp
Ayşe Tokyaz’ın katilinden itiraf: Kaşı kanadığı için vurmayı bıraktım Ayşe Tokyaz'ın katilinden itiraf: Kaşı kanadığı için vurmayı bıraktım
Muhtar, düğünde havaya ateş açmak isterken davetliyi yaraladı Muhtar, düğünde havaya ateş açmak isterken davetliyi yaraladı
İsteği reddedilince dükkanı basıp komşularına dehşeti yaşattı İsteği reddedilince dükkanı basıp komşularına dehşeti yaşattı
Şanlıurfa’da 11 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak Şanlıurfa'da 11 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak
Ayşe Tokyaz’ın da katili İşte Cemil Koç’un eski sevgilisini öldüresiye dövdüğü anlar Ayşe Tokyaz'ın da katili! İşte Cemil Koç'un eski sevgilisini öldüresiye dövdüğü anlar
Somali’de Eş-Şebab’a Türk F-16’larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi Somali'de Eş-Şebab'a Türk F-16'larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi
Pakistan’da etüt merkezinin çatısının çökmesi sonucu 14 öğrenci hayatını kaybetti Pakistan'da etüt merkezinin çatısının çökmesi sonucu 14 öğrenci hayatını kaybetti

14:09
Destici’den komedyen Deniz Göktaş’a sert tepki: O dili koparırız
Destici'den komedyen Deniz Göktaş'a sert tepki: O dili koparırız
14:07
Batman’da 19 yıl önceki cinayet aydınlatıldı Şüpheli 10 kişi gözaltına alındı
Batman'da 19 yıl önceki cinayet aydınlatıldı! Şüpheli 10 kişi gözaltına alındı
14:01
Aman Haaland görmesin Yıldız futbolcuyu fena taklit etti
Aman Haaland görmesin! Yıldız futbolcuyu fena taklit etti
13:04
İstanbul’da havai fişek, meşale, patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı
İstanbul'da havai fişek, meşale, patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı
13:03
Müziğin sesini kısmalarını istedi, ortalık bir anda karıştı
Müziğin sesini kısmalarını istedi, ortalık bir anda karıştı
12:22
Üniversite sınavında bir soru iptal edildi
Üniversite sınavında bir soru iptal edildi
12:07
CHP kurultayı ceza davası 16 Eylül’e ertelendi
CHP kurultayı ceza davası 16 Eylül'e ertelendi
12:05
Bakan Işıkhan’dan en düşük emekli maaşı mesajı
Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı mesajı
11:29
Güpegündüz genç kadına yaptıklarına bakın Gözü dönmüş saldırgan her yerde aranıyor
Güpegündüz genç kadına yaptıklarına bakın! Gözü dönmüş saldırgan her yerde aranıyor
10:02
Rutte: Türkiye NATO’nun en güçlü ordularından
Rutte: Türkiye NATO'nun en güçlü ordularından
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 15:02:13. #7.12#
SON DAKİKA: Cemil Tugay'dan AK Parti'ye geçecek iddialarına yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.