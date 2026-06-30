Ankara'da bağımlı dehşeti: Bıçaklı saldırı ve traktörle zarar - Son Dakika
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Ankara'da bağımlı dehşeti: Bıçaklı saldırı ve traktörle zarar

Ankara\'da bağımlı dehşeti: Bıçaklı saldırı ve traktörle zarar
30.06.2026 17:21  Güncelleme: 17:26
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Ankara'da uyuşturucu bağımlısı bir kişi, akaryakıt istasyonunu basıp bıçakla tehdit etti, araçlara zarar verdi. Jandarma tarafından serbest bırakılınca traktörle yeniden saldırdı. Mağdur aile can güvenliklerinden endişe ediyor.

Ankara’nın Haymana ilçesine bağlı uyuşturucu madde bağımlısı L.A. (33), Hasan Sönmez’e (61) ait olan Durupınar Mahallesi’ndeki akaryakıt istasyonunu bastı.

KOMŞULARININ BOĞAZINA BIÇAK DAYADI

İçerde göremediği Sönmez’in aracına bıçakla zarar veren L.A., Sönmez’in dükkandan birkaç metre ötede biriyle sohbet ettiğini gördü. Elindeki bıçağı Sönmez’in yanındaki komşusunun boğazına dayayan L.A., Sönmez’den kendisini şehir merkezine götürmesini istedi. Saldırgan tavırlarından şüphelenen Sönmez ise komşusunu kurtarmak ve zaman kazanmak için L.A.’nın teklifini kabul ettiğini ve içeriden aracının anahtarını alması gerektiğini söyledi. Oyaladığı saldırganın yarı baygın halinden yararlanan sönmez durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. Mahalle muhtarı ve L.A.’nın akrabası olan A.A.’ya da durumu bildiren Sönmez, A.A.’ya da kendisine yardım etmesi gerektiğini ve yanına geleceğini belirtti. Oyalamaya devam ettiği L.A. ile muhtarın yanına kadar gelmeyi başaran Sönmez, muhtarın saldırganın elinden bıçağı alması ve jandarma ekiplerinin olaya müdahalesi sayesinde olaydan yara almadan kurtulmayı başardı.

SERBEST BIRAKILIR BIRAKILMAZ TRAKTÖRLE ARACINA ÇARPIP KAÇTI

Olayda kullanılan bıçağın muhtar tarafından saklandığının öne sürülmesi nedeniyle hakkında işlem başlatılamayan L.A. ise ekipler tarafından evine bırakıldı. Kendisini şikayet eden Sönmez’e öfkelenen L.A., birkaç saat sonra babasına ait traktörle tekrar akaryakıt istasyonuna gitti. Traktörle Sönmez’in aracına çarpan saldırgan daha sonra kaçtı. Mağdurların şikayeti üzerine gözaltına alınan L.A.’nın iki gün nezarethanede tutulduktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. İstasyon sahibinin oğlu Gökhan Sönmez ise 420 bin lira zararlarının olduklarını ifade etti. Can güvenliklerinden endişe ettiklerini söyleyerek hukuk mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirdi.

Ankara'da bağımlı dehşeti: Bıçaklı saldırı ve traktörle zarar

"SALDIRGAN, ‘BENİ ANKARA’YA GÖTÜRÜN YOKSA SİZİ ÖLDÜRECEĞİM’ DİYE TEHDİTTE SAVURMUŞ"

Olayla ilgili konuşan mağdur Gökhan Sönmez: "Saldırganın madde bağımlısı olduğunu söylediler. Olay günü evinden çıktığı andan itibaren araçların önüne atlamaya çalışmış. Ardından akaryakıt istasyonumuzun karşısındaki evde yaşayan kadının kapısını defalarca çalmış. Daha sonra da istasyonumuza gelmiş. Babamı göremeyince elindeki bıçakla aracımıza zarar vermiş. Babamı görünce yanına gitmiş ve müşterinin boğazına bıçak dayamış. Babam da müdahale etmiş. Saldırgan, ‘Beni Ankara’ya götürün yoksa sizi öldüreceğim’ diye tehditte savurmuş. Babam da arabasının anahtarını almaya gittiği sırada jandarmaya ihbarda bulunarak yardım istemiş. Jandarma da kendisinden uzaklaşmasını söyleyince babam da dükkanını kapatarak saldırganın yanından uzaklaşmaya çalışmış. Babamın gittiğini görünce bu kez de aracın lastiğini bıçakla patlatmış" dedi.

"SÜREKLİ KAMERADAN BABAMA BAKMAK ZORUNDA KALDIM"

Tedirgin olduklarını söyleyen Sönmez, "Babam muhtardan yardım istemeye gittiğinde bu kişi de kendisini takip etmiş. Muhtar bıçağı saldırganın elinden almış. Jandarma ekipleri gelmiş ama muhtar bıçağı teslim etmemiş. Bu nedenden dolayı da bir işlem yapılmamış ve ekipler saldırganı evine bırakmış. Yaklaşık 2 saat sonra aynı kişi kendilerine ait traktörle tekrar istasyonumuza gelmiş ve aracımıza çarparak hasar vermiş. 420 bin liralık masrafımız oldu. Bundan öte de can güvenliğimiz yok. Tedirginiz. Sürekli kameradan babama bakmak zorunda kaldım. Köy halkı da aynı kişiden şikayetçi. Sürekli etrafa rahatsızlık veriyormuş. Yetkililerden bu olaya hızlı şekilde müdahale edilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Ankara'da bağımlı dehşeti: Bıçaklı saldırı ve traktörle zarar

"BU KİŞİNİN BÖYLE DIŞARIDA GEZMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Saldırganın serbest bırakılmasına anlam veremediklerini söyleyen Sönmez, "Aracımıza zarar verdikten sonra tekrar şikayetçi olduk. 2 gün nezarette tutulduktan sonra serbest bırakılmış. Neden serbest bırakıldığını bilmiyoruz. Sadece ifadeye çağırılacağımız söylendi. Bu kişinin böyle dışarıda gezmesini istemiyoruz. Kendisiyle de hiçbir husumetimiz yoktu. Bir bağlantımız da yoktu" ifadelerine yer verdi. 

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Ankara, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da bağımlı dehşeti: Bıçaklı saldırı ve traktörle zarar - Son Dakika

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