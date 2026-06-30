Çapkanlar'a dev operasyon! 5 milyarlık para trafiği ortaya çıktı - Son Dakika
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Çapkanlar'a dev operasyon! 5 milyarlık para trafiği ortaya çıktı

30.06.2026 08:18  Güncelleme: 08:20
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çapkanlar suç örgütüne yönelik düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 24 kişi yakalandı. Soruşturmada, yasa dışı bahisten elde edilen 5 milyar TL'yi aşan suç gelirinin kripto varlıklara aktarılıp soğuk cüzdanlar üzerinden aklandığı tespit edilirken, operasyonlarda dijital materyaller ile uyuşturucu da ele geçirildi.

İstanbul'da  Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Çapkanlar suç örgütü üyesi 28 şüphelinin, alınan bilirkişi raporları, MASAK yığın mali veri analizi ve Kripto/Elektronik Para Kuruluşları verilerinde, yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, söz konusu işlemlerin kaynağının belirsiz olduğu, bankacılık transferlerinin potansiyel gelir düzeylerinin oldukça üzerinde bulunduğu, yasadışı bahis suçu geliri olan paranın şüphelilerin hesaplarına süreç içinde giriş yapmaya başladığı, neticede belirli bir miktara ulaşan paranın Kripto Varlıkları ve Elektronik Para Kuruluşu hesaplarına aktarılarak soğuk cüzdan adreslerine transfer edilerek, yasadışı bahis suçundan elde edilen toplam 5 milyar 66 milyon 473 bin 505 TL suç gelirinin aklandığı tespit edildi.

Çapkanlar'a dev operasyon! 5 milyarlık para trafiği ortaya çıktı

24 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü'nce İstanbul merkezli Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman illerinde yapılan operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 24'ü yakalanarak gözaltına alındı. Aramalar sırasında dijital materyallere el konulurken, yarım kilo uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çapkanlar'a dev operasyon! 5 milyarlık para trafiği ortaya çıktı
Kaynak: DHA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çapkanlar'a dev operasyon! 5 milyarlık para trafiği ortaya çıktı - Son Dakika

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