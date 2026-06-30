UEFA\'dan Fenerbahçe\'ye ceza

UEFA, kadro maliyeti kuralını ihlal etmesi sebebiyle Fenerbahçe'ye para cezası verildiğini duyurdu.
UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli kulübe 7 milyon Euro'luk para cezası verildi.
Cezanın sebebi olarak 2025 takvim yılı için kadro maliyet oranını yüzde 70 sınırının üzerinde bildirilmesi gösterildi.
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