Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin ardından bir yıldız daha MR'a girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin ardından bir yıldız daha MR'a girdi

Fenerbahçe\'de Vedat Muriqi\'nin ardından bir yıldız daha MR\'a girdi
30.06.2026 22:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe’de ağrıları nedeniyle bugün yapılan antrenmana çıkmayan Anderson Talisca, Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde tedbir amaçlı MR’a girdi. Talisca’nın durumuna yarın sabah sağlık heyeti tarafından yeniden bakılacak. Kendisini iyi hissederse çalışmalara başlayacak.

Süper Lig devi Fenerbahçe'ye sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Vedat Muriqi'nin ardından bir korkutan haber daha geldi.

TALISCA MR'A GİTTİ

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Anderson Talisca, ağrıları sebebiyle takımın bugün gerçekleştirdiği antrenmana katılamadı. Sağlık heyetinin kararıyla riske edilmeyen Brezilyalı oyuncu, tedbir amaçlı olarak Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne götürülerek MR kontrolünden geçirildi.

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin ardından bir yıldız daha MR'a girdi

SON DURUMU YARIN BELLİ OLACAK

Talisca’nın son durumu, yarın sabah sağlık heyeti tarafından yapılacak detaylı kontrollerin ardından netlik kazanacak. Tecrübeli futbolcunun kendisini iyi hissetmesi durumunda takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor. 

Anderson Talisca, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin ardından bir yıldız daha MR'a girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başına buyruk çöp konteyneri kontrolden çıktı, caddeyi birbirine kattı Başına buyruk çöp konteyneri kontrolden çıktı, caddeyi birbirine kattı
Eskişehir’de maske takıp 5 kişiyi bıçaklamıştı Cezaevinde intihar etti Eskişehir'de maske takıp 5 kişiyi bıçaklamıştı! Cezaevinde intihar etti
Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum
Camide 2 kişiyi bıçakla öldüren saldırganın asıl hedefi imammış Camide 2 kişiyi bıçakla öldüren saldırganın asıl hedefi imammış
16 yaşındaki kız “Rüyamda beni boğuyordu“ diyerek annesini katletti 16 yaşındaki kız "Rüyamda beni boğuyordu" diyerek annesini katletti
Paraguay, Almanya karşısında tarih yazdı Paraguay, Almanya karşısında tarih yazdı
Tahran gazetesi Trump’ı hedef tahtasına koydu: İntikam kesindir Tahran gazetesi Trump'ı hedef tahtasına koydu: İntikam kesindir

22:01
Haaland’ı durdurabilmek imkansız Son 13 maçta 25 gol attı, ülkesini bir üst tura çıkardı
Haaland'ı durdurabilmek imkansız! Son 13 maçta 25 gol attı, ülkesini bir üst tura çıkardı
21:52
Sivrihisar Devlet Hastanesi’ndeki skandalda personel görevden uzaklaştırıldı
Sivrihisar Devlet Hastanesi'ndeki skandalda personel görevden uzaklaştırıldı
21:42
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emevi Camii’nde Kur’an-ı Kerim okudu
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emevi Camii'nde Kur'an-ı Kerim okudu
21:21
Chobani CEO’su Hamdi Ulukaya’dan Erzincanspor’a 5 milyon dolarlık destek
Chobani CEO'su Hamdi Ulukaya'dan Erzincanspor'a 5 milyon dolarlık destek
20:33
“AK Parti’de Erdoğan sonrası dönem“ tartışmalarına Bülent Arınç da dahil oldu: Uykuları kaçsın
"AK Parti’de Erdoğan sonrası dönem" tartışmalarına Bülent Arınç da dahil oldu: Uykuları kaçsın
18:57
Antalya, Bolu ve Adana’da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı
Antalya, Bolu ve Adana'da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı
18:55
1915 olaylarını ’soykırım’ olarak tanıyan İsrail’e Erdoğan’dan Kabine sonrası sert tepki
1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan İsrail'e Erdoğan'dan Kabine sonrası sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 22:39:58. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin ardından bir yıldız daha MR'a girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.