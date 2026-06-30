Süper Lig devi Fenerbahçe'ye sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Vedat Muriqi'nin ardından bir korkutan haber daha geldi.
Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Anderson Talisca, ağrıları sebebiyle takımın bugün gerçekleştirdiği antrenmana katılamadı. Sağlık heyetinin kararıyla riske edilmeyen Brezilyalı oyuncu, tedbir amaçlı olarak Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne götürülerek MR kontrolünden geçirildi.
Talisca’nın son durumu, yarın sabah sağlık heyeti tarafından yapılacak detaylı kontrollerin ardından netlik kazanacak. Tecrübeli futbolcunun kendisini iyi hissetmesi durumunda takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin ardından bir yıldız daha MR'a girdi - Son Dakika
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