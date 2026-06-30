İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriye temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İçişleri Bakanı Enes Hattab ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Raid Salih ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Emevi Camii'ni ziyaret etti.
Çiftçi, beraberindeki heyetle Emevi Camii'nde ikindi namazını kıldıktan sonra Kur'an-ı Kerim'den ayetler okudu. Camide vatandaşlarla sohbet eden Çiftçi, daha sonra Emevi Camii'nin onur odasına geçerek Şam'a özgü Mevlevi dinletisini dinledi.
Bakan Çiftçi, Emevi Haziresi'nde bulunan Selahaddin Eyyubi Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti. Çiftçi ayrıca, Şam'da mezarları bulunan Türk pilotlarının kabirlerinde de Fatiha okuyarak dua etti.
Son Dakika › Mustafa Çiftçi › İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emevi Camii'nde Kur'an-ı Kerim okudu - Son Dakika
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