Emine Erdoğan'dan "koruyucu aile" vurgusu: Evlerimizin kapısını bu evlatlarımıza açalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen "Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı Kapanış Programı"na katıldı.

Programda konuşan Emine Erdoğan, Koruyucu Aile Günü vesilesiyle bir arada olduklarını belirterek bu anlamlı günün, kalbinde ne kadar ayrı bir yeri olduğunu her fırsatta dile getirdiğini söyledi.

"KALPTEN KALBE BİR YOL VARDIR, GÖZLE GÖRÜNMEZ SIRDIR"

Gönül Elçileri Projesini 2012'de başlatarak "Kalpten kalbe bir yol vardır, gözle görünmez sırdır" denilen manevi bir yola çıktıklarını belirten Emine Erdoğan, 14 yıldır koruyucu ailelerle yürüdükleri bu kutlu yolda, her türlü takdirin üzerinde bir insanlık manzarası seyrettiklerini ifade etti.

Kendi çocuğu, torunu olduğu halde koruyucu aile olmak için can atan anne ve babalar gördüklerini anlatan Emine Erdoğan, bir çocuğun kırık kalbini tamir etmek için enerjisini, zamanını, imkanlarını seferber eden nice kadın ve erkeğin, yiğit anne ve babalara dönüşmesine şahit olduklarını söyledi.

Onların yüce gönüllerine gerçekten hayran kaldıklarını ifade eden Emine Erdoğan, bu vesileyle koruyucu aile hizmetlerinin gelişmesi, yaygınlaşması ve daha fazla çocuğa ulaşması için büyük bir özveriyle çalışan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına teşekkür etti.

"İNANIYORUM Kİ KORUYUCU AİLE SAYIMIZ KATLANARAK ARTMAYA DEVAM EDECEK"

Gönül elçileri olan 81 ilin valisinin eşlerine de yıllardır bu projeye büyük emek verdikleri için şükranlarını sunan Emine Erdoğan, "Umuyorum ki nice evin, Peygamber Efendimizin en hayırlı ev dediği evlerden biri olmasına vesile oldunuz. Hatay, İstanbul, İzmir, Samsun, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerimiz, bu yıl koruyucu aile çalışmalarında örnek bir başarı sergileyerek ödüle layık görüldüler. Ödül alan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizi ve vali eşlerini yürekten kutluyorum. Tabii bizim nazarımızda her ilimiz, her gönül elçimiz bu hayırlı yarışın şampiyonudur. Çünkü ne zaman bir çocuk daha koruyucu aile yanına yerleşse iyilik kazanıyor, toplumumuz kazanıyor, insanlık kazanıyor. İnanıyorum ki hayatın bu en tatlı rekabeti önümüzdeki yıl daha da büyüyecek ve ülkemizin dört bir yanındaki koruyucu aile sayılarımız katlanarak artmaya devam edecektir." diye konuştu.

Emine Erdoğan, bir toplumun sahip olduğu erdemlerin, geçmişinin mirası olduğunu belirterek "Hazreti Mevlana'nın 'İyiler geçip gittiler, iyi adetleri kaldı' dediği gibi bu topraklardan nice iyiler geçti. Arkalarında çağımızın açmazlarına, dertlerine derman olacak sayısız insanlık dersleri bıraktılar. 26 binden fazla vakıf tesis ederek, kardeşliğin ve hamiyet kültürünün bir toplumun ruhu, karakteri, varlık amacı olabileceğini gösterdiler. Darüşşafaka, Darüleytam, Himaye-i Eftal gibi çatıların altında birbirine kol kanat germenin en güzel örneklerini yaşattılar. Ne mutlu ki biz 'İnsanların en hayırlısı insanlığa faydalı olandır' hadisi şerifini hayat prensibi yapmış bir milletiz. Koruyucu Aile Sistemimiz de bu inancın ve gök kubbede hoş bir seda bırakma gayretimizin izdüşümüdür." ifadelerini kullandı.

"GELİN, ONLARI HAYATLARININ EN KIRILGAN DÖNEMLERİNDE YALNIZ BIRAKMAYALIM"

Bu konuda karnelerinin başarılı notlarla dolu olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün itibarıyla ülkemizin dört bir yanında 9 bin 277 koruyucu ailemiz, 11 bin 22 çocuğumuzu baş tacı ediyor. Şunu da mutlulukla ifade etmek isterim, bu çocukların, 1345'i özel gereksinimli çocuklardır. 149 evladımız ağır engelli grubunda. 911 çocuğumuzsa ülkemize savaş sebebiyle göç etmiş yabancı uyruklu çocuklardır, insanlık ailesinin bizlere emanetleridir. Eminim ki bu rakamlar bir yandan hepimizin gönül tellerini titretirken diğer yandan göğsümüzü kabartıyor. Çünkü bunlar alelade rakamlar değil. Bilakis, hepsi hayattaki mutlu başlangıçların, ikinci şansların hikayeleridir. Halihazırda kuruluşlarımızda bakım ve koruma altında olan 15 bin 803 çocuğumuz var. Onların her biri, 86 milyonluk büyük Türkiye ailesinin evlatlarıdır. Gelin, onları hayatlarının bu en kırılgan dönemlerinde yalnız bırakmayalım. Evlerimizin ve gönüllerimizin kapılarını bizlerin ilgisine, şefkatine, sevgisine hasret bu evlatlarımıza açalım."

Devletin, kanatları altında himaye ettiği her çocuğu en güzel şekilde yetiştirdiğinin altını çizen Emine Erdoğan, devletin, çocukların akademik başarılarının artması, yeteneklerini geliştirmeleri ve meslek edinmeleri için tüm imkanlarını seferber ettiğini dile getirdi.

Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

"Her çocuğun en az bir yabancı dil öğrenmesi, müzik aleti çalması ve bir spor branşına aktif katılmasını sağlıyor. Onları, yazarlıktan robotik kodlamaya, tiyatrodan zeka oyunlarına kadar birçok alanla tanıştırıyor. Mesela, Ankara'da koruma ve bakım altındaki müziğe yetenekli 18 çocuğumuz Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Çocuk Orkestrası ve Korosunda sanat icra ediyorlar. Projeleriyle Teknofest'e başvuran, ilk 25'e girmeye hak kazanan onlarca çocuğumuz var. Kurumlarda yetişmiş sanatçılarımız, akademisyenlerimiz, bürokratlarımız var. Hepinizin tanıdığı dünyada müzik alanında büyük başarılara imza atan flüt sanatçısı Merve Başoğlu kızımız onlardan biridir. Çocukluğundaki en büyük hayali Kuzey Kutbuna gitmek olan akademisyen Yunus Topal, Kuzey ve Güney kutuplarının her ikisine de giden ilk Türk olmayı başarmıştır. Bu evlatlarımızın hepsi bu büyük hayalleri devletimizin onlara sahip çıktığı kurumlarımızda kurdular. Devletimiz de onların hayallerinin en büyük destekçisi oldu. Bazı sohbetlerimizde onların 'Ben devletin kızıyım, devletin oğluyum' dediklerine çok kez tanık oldum. Bu samimi ifadeler, devletimizin sunduğu güvenin, aidiyet duygusunun ve sevginin en hakikatli dışavurumudur."

"DÜNYAMIZ, ÇOCUKLARI KORUMANIN GİTTİKÇE ZORLAŞTIĞI BİR YER HALİNE GELİYOR"

Çocukları yetim kalmış bir insanlığın ne geleceğe adım atabileceğini ne de kırılan adalet terazisini düzeltebileceğini kaydeden Emine Erdoğan, bugün dünyada 150 milyondan fazla yetim çocuk bulunduğuna işaret etti.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana çatışmaların en yüksek olduğu dönemin yaşandığını belirten Emine Erdoğan, "Ne yazık ki dünyamız, çocukları korumanın gittikçe zorlaştığı bir yer haline geliyor. Sadece 2025 yılında dünya genelinde toplam 65 çatışma kaydedildi. İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı soykırımla modern tarihin en büyük yetim krizi Gazze'de yaşandı. Yaklaşık 37 bin çocuk yetim kaldı. Şu bir gerçek ki insanlık tüm çocuklarına sıcak bir yuva, adalet ve barış dolu bir dünya borçludur. Bu noktada koruyucu ailelerimizin örnekliği evrensel bir referans noktasıdır. Onlar bir çocuğa el uzatarak yalnızca onun kaderini değil, ortak geleceğimizi de değiştiriyorlar. Dünyanın katılaşan vicdanına dokunuyorlar. İnsanlığın asli değerlerinin eski bir masal olmadığını gösteriyorlar. Toplumu hızla bireyselleştiren, duygusal bağlarını zayıflatan, yalnızlaştıran ve aile kurumunu tehdit eden düzene karşı güçlü bir panzehir üretiyorlar. Yani, insanlığa ışık tutuyorlar. İşte bu nedenle Gönül Elçileri Projemizin sınırlarımız içinde kalmayarak, UNICEF tarafından örnek proje olarak gösterilmesi hepimizin ortak gururudur." diye konuştu.

Koruyucu anne ve babalara seslenen Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Sizler hayatın sert rüzgarlarıyla kırılmış körpe dalları aldınız, yüreklerinize aşıladınız. Gördük ki o dallar sevgiye doydukça, güven duyguları pekiştikçe aşı yerlerine sımsıkı tutundular. Güçlendiler, gürleştiler, yaprak verip çiçekler açtılar. Her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Sizler, ardında iyi adetler bırakacak iyilerdensiniz, insanlığın yüz akısınız. Sizleri evlatlarımızla buluşturan Rabbimize hamd olsun. Rabbim, evlerinizdeki huzuru, neşeyi, muhabbeti daim eylesin."

Emine Erdoğan, konuşmasının ardından projeye verdikleri destekten dolayı bazı vali eşleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlerine ödüllerini takdim etti. Koruyucu aile kamu spotunun gösterildiği programda, koruyucu aile yanında yetişen Meryem Çağdaş ve koruyucu aile Çetin Şener konuşma yaptı.

Koruyucu aileler ve çocuklarının "Kız Kulesi Efsanesi" tiyatro oyununu sergilediği programda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Alagöz çalıştay bildirgesini sundu.

Ses sanatçısı Alişan ve Televizyon Programcısı Cansu Canan Özgen’in sunuculuğunu yaptığı programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, koruyucu aileler, koruma altındaki çocuklar, milletvekilleri, vali eşleri, akademisyenler, uluslararası sivil toplum kuruluşları ile medya kuruluşlarının temsilcileri katıldı.