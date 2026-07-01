Üniversite sınavında bir soru iptal edildi

20 ve 21 Haziran 2026 tarihlerinde uygulanan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumlarının ardından, bazı soruların doğruluğuna dair itirazlar gündeme gelmişti. ÖSYM, madde analizlerini inceleyerek ve cevap anahtarlarını kontrol ederek bilimsel değerlendirme sürecini tamamladığını duyurdu. Yönetim Kurulu tarafından alınan nihai kararlar kamuoyu ile paylaşıldı.

MATEMATİKTE 23 NUMARALI SORUNUN CEVABI DEĞİŞTİ

Yapılan bilimsel incelemeler sonucunda, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 23 numaralı soruya yönelik itirazlar değerlendirildi. Sorunun daha önce sisteme "C" olarak girilen cevabının, yapılan düzeltmeyle birlikte "A" olarak değiştirilmesine karar verildi.

EDEBİYAT TESTİNDE BİR SORU İPTAL EDİLDİ

ÖSYM'nin masaya yatırdığı bir diğer soru ise Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'ndeydi. Temel Soru Kitapçığı’nda 20 numaralı sırada yer alan bu sorunun, tamamen iptal edilmesine hükmedildi.

SIRALAMA DEĞİŞECEK

İptal edilen sorunun puan hesaplamasına nasıl yansıyacağı konusu ise ÖSYM'nin ilgili kuralına göre uygulanacak:

"2026- YKS Kılavuzunun '3.10.1. Sınav Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?' maddesinde yer alan 'Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.' hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır."

Yapılan bu güncellemeler, geçerli sorular üzerinden yeniden hesaplanacak puan değerleriyle birlikte milyonlarca adayın standart puanını ve başarı sıralamasını doğrudan etkileyecek.