Yüksek Mahkeme'den Doğumla Vatandaşlık Kararı - Son Dakika
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Yüksek Mahkeme'den Doğumla Vatandaşlık Kararı

30.06.2026 19:04
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ABD Yüksek Mahkemesi, doğumla vatandaşlık hakkını korurken trans kadınların spor yasağını onayladı.

ABD Yüksek Mahkemesi, doğumla vatandaşlık hakkının korunması yönünde karar verirken, "trans kız çocukları ve kadınların devlet okulu ve üniversite spor takımlarında oynamasını" engelleyen yasaları onayladı.

Yüksek Mahkeme, Başkan Donald Trump'ın sınırlamaya çalıştığı doğumla vatandaşlık hakkının ABD Anayasası'nın 14. maddesi ile korunduğu gerekçesiyle mevcut uygulamanın devamı yönünde görüş bildirdi.

Başyargıç John Roberts, anayasanın ABD'de doğan hemen hemen tüm çocuklara "otomatik olarak doğum hakkı yoluyla vatandaşlık hakkı tanıdığına" hükmederek, Trump'ın, ülkede yasa dışı veya geçici olarak bulunan kişilerin çocuklarının vatandaş olmadığını ilan eden başkanlık kararnamesini reddetti.

Bu ret kararı, Mahkemenin 9 üyesinden 6'sının "evet" oyuyla alınırken, doğumla kazanılan vatandaşlık hakkı yeniden teyit edildi.

ABD Yüksek Mahkemesi, "trans kız çocukları ve kadınların devlet okulu ve üniversite spor takımlarında oynamasını" yasaklayan eyalet yasalarını ise onayladı.

Trump, yeni döneminin ilk gününde doğumla vatandaşlık hakkını iptal kararı almıştı

Donald Trump'ın ikinci döneminin ilk gününde yayımladığı başkanlık kararnamesi, ülkeye yasa dışı yollarla giren veya geçici vizelerle yasal olarak burada yaşayan ve çalışan ebeveynlerin ABD'de doğan bebeklerinin vatandaşlık almasını engellemeyi amaçlıyordu.

Söz konusu kararname, bu konuda davaların görüldüğü alt mahkemelerin tamamında davaya hakimlerce "anayasaya aykırı" bulunduğu için hiçbir zaman yürürlüğe girmemişti.

ABD Anayasası'nın, iç savaştan sonra yazılan 14. maddesinde "ABD'de doğan veya vatandaşlığa kabul edilen ve yargı yetkisine tabi olan tüm kişiler, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşıdır." ifadeleri yer alırken, Trump, bu hükmün yalnızca eski köleler için geçerli olduğunu, "tüm dünyanın ABD'yi işgal etmesi anlamına gelmediğini" savunmuştu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Güncel, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksek Mahkeme'den Doğumla Vatandaşlık Kararı - Son Dakika

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