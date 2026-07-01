127 yıl hapis cezası bulunan kadın hırsız, 8. çocuğuna hamileyken yakalandı - Son Dakika
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127 yıl hapis cezası bulunan kadın hırsız, 8. çocuğuna hamileyken yakalandı

01.07.2026 10:39  Güncelleme: 10:40
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İstanbul'da 157 hırsızlık kaydı ve 127 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 7 çocuğu nedeniyle cezası ertelenen Elif Ş., 8. çocuğuna 3 aylık hamileyken düzenlenen operasyonla yakalandı. Hırsızlık anları kameraya yansıyan şüpheli, siyah peçe takarak yüzünü gizliyordu.

İSTANBUL'da hakkında 157 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan ve toplam 127 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası, 7'nci çocuğuna hamile olduğu için ertelenen ancak süresi dolmasına rağmen teslim olmadığı için firari durumuna düşen Elif Ş. (32), düzenlenen operasyonla yakalandı. Elif Ş.'nin 8'inci çocuğuna 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Alışveriş merkezlerinde hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıyan Elif Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, 'hırsızlık' suçundan 157 kaydı bulunan ve hakkında toplam 127 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Elif Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri, şüphelinin sistemde kayıtlı herhangi bir adres bilgisine ulaşamadı. Yapılan araştırmada Elif Ş.'nin çocuklarıyla birlikte akrabalarının yanında kaldığı belirlendi. Akrabaları üzerinde yapılan incelemede, 70 yaşındaki bir yakınının evine kısa süre önce yüksek hızlı internet aboneliği yaptırdığının tespit edilmesi üzerine ekipler bu evi takibe aldı. Elif Ş.'nin burada kaldığının belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.

7 ÇOCUĞU NEDENİYLE CEZASI ERTELENDİ, 8'İNCİ ÇOCUĞUNA HAMİLE OLDUĞU BELİRLENDİ

Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, Beyoğlu Keçecipiri Mahallesi Memurlar Sokak'taki eve düzenlenen operasyonda Elif Ş. yakalanarak Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Yapılan incelemede, yaşları 2,4,6,8,9,10 ve 12 olan 7 çocuğu bulunduğu için daha önce de yakalanmasına rağmen hamilelikleri nedeniyle serbest bırakılan şüphelinin 8'inci çocuğuna da 3 aylık hamile olduğu tespit edildi.

YAKALANMAMAK İÇİN SİYAH PEÇE TAKIYORMUŞ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, şüphelinin alışveriş merkezlerinde gerçekleştirdiği hırsızlıkların güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerine ulaşıldı. Hırsızlık sırasında siyah peçe takarak yüzünü gizlediği belirlenen şüphelinin, bu yöntemle yüz tanıma sistemlerinden kaçmayı amaçladığı öğrenildi. Elif Ş. hakkında, 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' ile 'elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceriyle almak suretiyle hırsızlık' suçlarından 18 ayrı aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Hırsızlık, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Ceza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 127 yıl hapis cezası bulunan kadın hırsız, 8. çocuğuna hamileyken yakalandı - Son Dakika

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