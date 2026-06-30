Jandarma rutin devriyede asılı halde bulduğu kişiyi kurtardı

Gazipaşa ilçesine bağlı Macar Mahallesi'nde bugün saat 12.00 sıralarında yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Bölgenin güvenliğini sağlamak amacıyla rutin devriye faaliyetlerini sürdüren Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güzergahları üzerinde bir ağaçta asılı halde duran bir kişiyi fark etti.

SANİYELERLE YARIŞAN KURTARMA OPERASYONU

Karşılaştıkları korkunç manzara üzerine hızla harekete geçen jandarma personeli, şahsı kurtarmak için saniyelerle yarıştı. Olayın ciddiyeti üzerine çevrede bulunan vatandaşlar da ekiplere destek vermek için anında seferber oldu.

"Durumu fark eden jandarma ekiplerinin vakit kaybetmeden yaptığı müdahale ve çevredeki vatandaşların da yardımıyla ağaçtan indirilen A.A., atılan bu kritik ve hızlı adım sayesinde son anda hayata tutundu."

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Ağaçtan indirilen A.A.'ya ilk can kurtaran müdahalesi olay yerindeki ekipler tarafından yapılırken, durum eş zamanlı olarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Kısa sürede bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, hayati bulgularının devam ettiğini belirledikleri A.A.'yı ambulansla hızla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan şahsın sağlık durumu yakından takip edilirken, jandarma ekipleri yaşanan üzücü olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı.