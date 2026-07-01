CHP kurultayı ceza davası 16 Eylül\'e ertelendi

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı suçlamasıyla açılan ceza davası 16 Eylül tarihine ertelendi.

CHP'de 'mutlak butlan' kararının verildiği 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı suçlamasıyla açılan ceza davası bugün devam etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'mağdur' sıfatıyla bulunduğu, Ekrem İmamoğlu dahil 12 sanık hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenen davanın bugünkü duruşmada İBB davası itirafçılarından Adem Soytekin 'tanık' sıfatıyla ifade verdi.

"ÖDEME KOLAYLIĞI İLE DAİRE SATIMI YAPILDI"

Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan tanık Adem Soytekin savunmasını elindeki not kağıdından okuyarak yapmak istedi. Hakim, SEGBİS odasındaki mübaşire, Soytekin’in elindeki kağıtları aldırttı. Soytekin, 2021 yılında KİPTAŞ’tan CHP’li isimlere, “Ödeme kolaylığı ile daire satımı yapıldığını” ileri sürdü. Mahkeme başkanı, “Dairelerin verilmesi karşılığında delege iradesi etkilendi mi?” diye sordu. Soytekin soruya, “Benim bildiğim yok. KİPTAŞ’ın bize gönderdiği isimler ve bu isimlere daireler satıldı” yanıtını verdi.

KURULTAY TARİHİNİ HATIRLAYAMADI

Avukat Çağlar Çağlayan, tanık Soytekin’e, “Aralık 2021 – Ocak 2022 tarihinde taşınmazların satılması esnasında size, ‘Biz kurultay için söz verdik bu isimlere sat, parti içi iktidarı tesis etmek için bu kişilere daire vermemiz gerekiyor’ diyen kimse oldu mu?” sorusunu yöneltti. Soytekin, “Hayır öyle bir konuşma geçmedi” ifadesini kullandı. Çağlayan’ın, “Kurultay’ın ne zaman yapıldığını biliyor musunuz?” sorusuna Soytekin, “Aklıma gelmedi de biliyorum tarihini... 2023 diye biliyorum” yanıtını verd.

MUTLAK BUTLAN KARARI DOSYAYA EKLENECEK

Mahkeme hakimi, tüm beyanların alınmasının ardından davayı 16 Eylül 2026 tarihi saat 09.00’a erteledi. Mahkeme, Bölge Adliye Mahkemesi'nin gerekçeli mutlak butlan kararının dosyaya eklenmesini istedi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildi. Kurultayın ikinci turunda Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı seçildi. Kurultayın ardından bazı delegelerin oylarının para, makam, belediyelerde görev, çeşitli menfaatler ve vaatlerle etkilendiği yönünde iddialar gündeme geldi. Bu iddialar üzerine çeşitli kişiler tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunuldu ve dosya daha sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturulmaya başlandı.

Soruşturma kapsamında çok sayıda delegenin ve ilgili kişinin ifadesi alındı, kurultay sürecine ilişkin belge ve bilgiler toplandı. Savcılık, yürütülen inceleme sonucunda bazı şüphelilerin delegelerin iradesini hukuka aykırı yöntemlerle etkilemeye çalıştıkları iddiasıyla iddianame düzenledi. İddianamede, bazı delegelere para verildiği, belediyelerde veya parti teşkilatlarında görev vaat edildiği, market kartı ve benzeri menfaatler sağlandığı, oy tercihlerinin fotoğrafla ispatlanmasının istendiği ve ikinci tur oylamasının çeşitli yöntemlerle geciktirilerek delegeler üzerinde etki oluşturulmaya çalışıldığı ileri sürüldü. Sanıklar ise haklarındaki tüm suçlamaları reddederek kurultayın demokratik bir ortamda gerçekleştiğini savundu.

Davada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu dahil 12 sanık hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Bir sonraki duruşma 16 Eylül'de gerçekleşecek.