Murat Ongun dosyasında eş detayı! 4,5 milyon TL kira, takı savunması, reklam firmaları... - Son Dakika
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Murat Ongun dosyasında eş detayı! 4,5 milyon TL kira, takı savunması, reklam firmaları...

Murat Ongun dosyasında eş detayı! 4,5 milyon TL kira, takı savunması, reklam firmaları...
30.06.2026 16:55
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, tutuklu Murat Ongun'un eşi Zeynep Ongun'un şirketine İBB'den ihale alan bazı reklam firmalarından para aktarıldığı iddiaları dosyaya girdi. Soruşturmada 4,5 milyon TL'lik kira ödemesi, "2 kilo altın" ve "takı satışı" savunmaları da mercek altına alınırken, dosyada yer alan firma beyanlarının bu açıklamalarla çeliştiği öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ikinci dalgasında, tutuklu bulunan Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'un sahibi olduğu BYZAG Sanat Tasarım ve Ticaret Ltd. Şti.'ne, İBB iştiraki Medya A.Ş.'den ihale alan çok sayıda reklam firmasından yüksek tutarlı ödemeler yapıldığı iddia edildi.

Soruşturma dosyasındaki MASAK incelemeleri ve ifade tutanaklarında, söz konusu para hareketlerinin inceleme altına alındığı belirtildi.

"EMRAH BAĞDATLI FİRMALARA BASKI YAPTI" İDDİASI

Dosyada yer alan iddialara göre Murat Ongun'un "kasası" olduğu öne sürülen Emrah Bağdatlı'nın, Medya A.Ş.'den ihale alan firmalarla temasa geçerek Zeynep Ongun'un şirketine ödeme yapılmasını istediği ileri sürüldü.

Soruşturma kapsamında ifade veren Muhittin Palazoğlu'nun, Bağdatlı'nın tehditvari mesajları sonrasında kardeşi Ahmet Palazoğlu'na ait Adstation isimli reklam firması üzerinden Zeynep Ongun'un şirketine 600 bin TL gönderildiğini beyan ettiği aktarıldı.

MASAK İNCELEMESİNDE ÇOK SAYIDA FİRMA YER ALDI

Soruşturma kapsamında yapılan mali incelemelerde, Zeynep Ongun'un hesabına İBB'den ve özellikle Medya A.Ş.'den iş alan çok sayıda reklam firmasından para transferi yapıldığı öne sürüldü.

Dosyada adı geçen firmalar arasında Adstation Event, Aktif Spor, Aslım Reklam, ECM Yapım, Ed İletişim, KMD Reklam, Lap Turizm, Mürettebat Medya, Peripol İletişim, Pluto Lojistik, SYK Roll Organizasyon ve Urbanmedia Reklam'ın bulunduğu belirtildi.

Başsavcılık, söz konusu para hareketlerinin reklam firmalarından sağlandığı değerlendirilen menfaatlerin bir kısmının Zeynep Ongun'un şirketine aktarılması kapsamında gerçekleştiğini iddia etti.

Bu kapsamda Zeynep Ongun'un, örgüt üyeliği ve rüşvete aracılık suçlamaları yönünden gözaltına alındığı belirtildi.

LÜKS KONUT KİRASI DOSYADA

Soruşturma dosyasında Murat Ongun'un lüks konutunun yıllık 3 milyon 700 bin TL tutarındaki kira ödemesine ilişkin açıklamaları da yer aldı.

Dosyadaki iddiaya göre Murat Ongun'un kira için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yardım ettiği yönündeki beyanına karşın, kira ödemesinin Zeynep Ongun tarafından yapıldığı, hesabına ise İmamoğlu'na ait bir hesaptan değil özel bir firmadan 4 milyon TL gönderildiği tespit edildi.

Savcılık, bu para hareketini soruşturmadaki önemli başlıklardan biri olarak değerlendirdi.

4,5 MİLYON TL'LİK KİRA VE "2 KİLO ALTIN" SAVUNMASI

Soruşturma kapsamında Zeynep Ongun'a aylık 310 bin TL kira bedeli bulunan ev için 4,5 milyon TL kira ve depozitoyu nasıl ödediği de soruldu.

Emniyette paranın Murat Ongun tarafından kendisine elden verildiğini söylediği belirtilen Ongun'un, savcılıkta ise Giresun'daki kayınvalidesinden yaklaşık 2 kilo altın aldığını, bunları Rize'de bozdurarak kira ödemesini gerçekleştirdiğini öne sürdüğü aktarıldı.

"RİZE'YE HİÇ GİTMEDİ" İDDİASI

Başsavcılık dosyasındaki HTS ve baz kayıtlarına göre, Zeynep Ongun'un söz konusu tarihlerde Rize'ye hiç gitmediğinin tespit edildiği iddia edildi.

Dosyada ayrıca Murat Ongun'a ait İstanbul'da iki ayrı banka kasası bulunmasına rağmen aileye ait ziynet eşyalarının neden Giresun'da muhafaza edildiğinin de açıklığa kavuşmadığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında, önümüzdeki yıla ait yaklaşık 5 milyon TL tutarındaki kira ödemesinin kaynağının da araştırıldığı ifade edildi.

"TAKI SATTIM" SAVUNMASI, FİRMALARIN İFADELERİYLE ÇELİŞTİĞİ İDDİASI

Zeynep Ongun'un ifadesinde, hesabına gelen paraların takı, boncuk ve benzeri ürünlerin satışından elde edildiğini savunduğu belirtildi.

Ancak dosyada yer alan müşteki firma temsilcilerinin, Zeynep Ongun'dan herhangi bir ürün satın almadıklarını, Emrah Bağdatlı'nın baskısı nedeniyle para göndermek zorunda kaldıklarını öne sürdükleri aktarıldı.

Ayrıca Zeynep Ongun'un ürünleri hangi kargo şirketiyle gönderdiği sorulduğunda, ürünleri tanımadığı bir kişinin gelip teslim aldığını söylediği de dosyaya yansıyan iddialar arasında yer aldı.

NİŞANTAŞI'NDAKİ DÜKKAN DA İNCELEME ALTINDA

Soruşturma kapsamında Zeynep Ongun'un ifadesinde Nişantaşı'nda henüz açılmamış bir dükkânının bulunduğunu söylediği belirtildi.

Başsavcılığın, söz konusu dükkân, BYZAG şirketinin mali hareketleri, fatura kayıtları ve reklam firmalarından gelen para transferlerini birlikte değerlendirerek soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Murat Ongun, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Murat Ongun dosyasında eş detayı! 4,5 milyon TL kira, takı savunması, reklam firmaları... - Son Dakika

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