Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Türkiye’deki nüfus azalışı ve yaşlanma tehlikesine karşı çok ciddi uyarılarda bulundu.
Nüfusun kendini yenileyememesinin Türk milleti için savaştan bile daha büyük bir tehdit olduğunu belirten Afyoncu, bu durumun ülkenin geleceğini doğrudan tehlikeye attığını vurguladı.
Doğum oranlarının düşmesini varoluşsal bir risk olarak nitelendiren Afyoncu, şu ifadeleri kullandı: "Nüfusumuzun kendini yenileyememesi, Türkler için savaştan bile daha büyük bir tehdittir. Çok acil tedbirler alıp uygulamaya sokmazsak 2100'de Türkiye'nin nüfusu 25 milyona kadar düşerken, yaşlı nüfusumuzun toplam nüfusumuzun yarısına yükselme ihtimali fazladır.
Nüfusumuzun azalmasını ve yaşlanmasını engelleyemezsek Anadolu'nun yaşlı milletlerinden biri olarak tarih sahnesinden çekiliriz."
Son Dakika › Erhan Afyoncu › Prof. Erhan Afyoncu: Nüfusun düşmesi, savaştan bile daha büyük tehdit - Son Dakika
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