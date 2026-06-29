Bitlis'te Dere Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bitlis'te Dere Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

29.06.2026 20:31
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Bitlis'in Mutki ilçesinde serinlemek için dereye giren 3 kardeş akıntıya kapıldı. Çocuklarını kurtarmak için suya atlayan babanın çabasıyla 13 yaşındaki Fatih sudan sağ çıkarılırken, 11 yaşındaki Enes hayatını kaybetti. Suda kaybolan 12 yaşındaki Aziz'i bulmak için AFAD, jandarma ve köy halkının katılımıyla başlatılan geniş çaplı arama çalışmaları sürüyor.

Bitlis'in Mutki ilçesinde Bakır Şeflek, çocukları Fatih, Aziz ve Enes Şeflek ile birlikte Yazıcık köyü yakınlarındaki dere kenarına geldi.

AKINTIYA KAPILAN 3 KARDEŞTEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ, DİĞERİNİ BABA KURTARDI

Serinlemek için suya giren kardeşler akıntıya kapıldı. Çocuklarının suda çırpındığını gören Bakır Şeflek, hiç vakit kaybetmeden suya girerek 13 yaşındaki Fatih Şeflek'i kurtarmayı başardı. Ardından diğer oğlu Enes Şeflek'e ulaşan baba, 11 yaşındaki çocuğu sudan çıkardı. Ancak yapılan kontrolde Enes Şeflek'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

KAYBOLAN KARDEŞİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suda kaybolan 12 yaşındaki Aziz Şeflek'i bulmak için bölgede geniş çaplı arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalara köy sakinleri de destek veriyor. 

Bitlis'te Dere Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti
Bitlis'te Dere Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti
Bitlis'te Dere Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te Dere Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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