MHP'li Feti Yıldız'dan yargıda 'bekletici mesele' çağrısı - Son Dakika
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MHP'li Feti Yıldız'dan yargıda 'bekletici mesele' çağrısı

MHP\'li Feti Yıldız\'dan yargıda \'bekletici mesele\' çağrısı
29.06.2026 20:16
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 5 yıl altı hapis ve adli para cezalarında istinafın verdiği kesinleşme kararlarının adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini belirterek, Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda, Yargıtay'da incelemesi süren bağlantılı dosyaların istinaf mahkemelerince "bekletici mesele" yapılması ve tüm hükümler netleşene kadar kesinleştirme işlemi yapılmaması çağrısında bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ceza yargılaması sisteminde binlerce kişiyi mağdur eden ve kanun yollarını tıkayan yapısal bir soruna dikkat çekerek çözüm önerisinde bulundu.

“5 YIL VE ALTINDAKİ HAPİS CEZALARINA KARŞI İSTİNAF BAŞVURULARI ESASTAN REDDEDİLDİĞİNDE TEMYİZ İMKANININ ORTADAN KALKIYOR”

Mevcut Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kuralları nedeniyle adil yargılanma hakkının zedelendiğini belirten Yıldız, Yargıtay ve istinaf mahkemeleri arasındaki senkronizasyon kopukluğunun giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Yıldız, yürürlükteki mevzuata göre yerel mahkemelerin verdiği 5 yıl ve altındaki hapis cezaları ile miktarı ne olursa olsun adli para cezalarına karşı yapılan istinaf başvurularının esastan reddedilmesi durumunda, dosyaların temyiz edilme imkanının ortadan kalktığını hatırlattı.

Bu yolla kesinleşen hükümlerin yarattığı hak kayıplarının, CMK 308/A maddesindeki itiraz müessesesi ya da kanun yararına bozma gibi olağanüstü adımlarla dahi telafi edilemediğinin altını çizdi.

AYM’NİN "İHLAL" KARARINA ATIF

Bu aksaklığın hukuki boyutunu desteklemek adına Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) içtihatlarına değinen Yıldız, AYM’nin 2020/39936 başvuru numaralı ilamını örnek gösterdi. Söz konusu kararda AYM'nin, birbiriyle doğrudan bağlantılı suç zincirinde bir dosyanın temyiz incelemesi sürerken diğer suçların istinafta kesinleştirilmesini, Anayasa’nın 36. maddesinde yer alan "adil ve hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlali" olarak gördüğünü anımsattı.

"TÜM HÜKÜMLER NETLEŞENE KADAR KARARLAR KESİNLEŞTİRİLMEMELİ"

Yaşanan bu mağduriyet zincirinin önüne geçilmesi için somut bir formül sunan Feti Yıldız, sanık hakkında tesis edilen tüm hükümler tamamen netlik kazanana kadar istinaf aşamasındaki esastan ret kararlarının kesinleştirilmemesi gerektiğini ifade etti.

MHP'li Yıldız, Yargıtay kürsüsünde incelemesi devam eden dava ve konuların, istinaf mahkemelerindeki kesinleşme süreçleri yönünden mutlaka birer "bekletici mesele" (meselei müstehire) olarak ele alınması çağrısında bulundu.

Yıldız'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde;

MHP'li Feti Yıldız'dan yargıda 'bekletici mesele' çağrısı

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Son Dakika AYM MHP'li Feti Yıldız'dan yargıda 'bekletici mesele' çağrısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP'li Feti Yıldız'dan yargıda 'bekletici mesele' çağrısı - Son Dakika
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