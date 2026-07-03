Dünya Kupası'nda İsrail'e tepki, Filistin'e büyük destek - Son Dakika
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Dünya Kupası'nda İsrail'e tepki, Filistin'e büyük destek

Dünya Kupası\'nda İsrail\'e tepki, Filistin\'e büyük destek
03.07.2026 22:13
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FIFA 2026 Dünya Kupası'nda, turnuvaya katılan takımların taraftarları hemen her maç sloganlar, bayraklar ve tezahüratlarla Filistin'e destek mesajları verirken, İsrail'e yönelik tepkilerini ortaya koyuyor.

Bu yıl 23. düzenlenen ve ABD, Kanada ile Meksika'nın ev sahipliği yaptığı FIFA 2026 Dünya Kupası'nda taraftarlar, İsrail'i protesto ederken Filistin'e destek veriyor.

İSRAİL'E TEPKİ, FİLİSTİN'E DESTEK

İsrail'in, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana siviller ile yerleşim yerlerini hedef alıp işlediği savaş suçları nedeniyle uluslararası platformlarda cezasız kalması, tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Bu tartışmanın son örneği FIFA'nın İsrail'i uluslararası spor organizasyonlardan men etmemesi oldu. 2026 Dünya Kupası öncesinde FIFA'nın İsrail'e bir ceza verememesi veya bir yaptırım uygulayamamasına karşı bağımsız spor ve sivil toplum temsilcileri Dünya Kupası'nda bu yöndeki taleplerine ilişkin eylemler yapıyor.

İsrail milli takımı her ne kadar 2026 Dünya Kupası'na katılım sağlayacak başarıyı elde edemese bile, İsrailli taraftarlar, turnuvayı takip etmek için çeşitli maçlara giderken, gittikleri her yerde Filistin'e destek veren diğer ülke vatandaşlarının tepkileriyle karşı karşıya kalıyorlar.

''İSRAİL'İ FIFA'DAN ATIN''

Dünya Kupası’nın yapıldığı yerlerden biri olan Kanada’nın Toronto kentinde, 12 Haziran'da bir grup aktivist kentin en yoğun ana yollarından birinde "İsrail'i FIFA'dan Atın" yazılı pankart açtı.

Bir başka olayda İsrailli bir taraftar, 16 Haziran'da oynanan İran-Yeni Zelanda maçında İsrail bayrağı açmaya çalıştı ancak bu girişime hem müsaade edilmedi hem de diğer taraftarların tepkisiyle karşılaştı.

''BİR SOYKIRIM VAR''

27 Haziran tarihinde ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinde, İskoç bir taraftar çekim yapan kameralara “Gazze’de hemşireydim. Neler olduğunu gördüm. Bir soykırım var.” açıklamasını yaparak tepkisini gösterdi.

Turnuvada oynanan pek çok müsabakanın öncesinde stadyumların önü ve kalabalık meydanlarda toplanan başta Bosna, Mısır, İran gibi ülkelerin taraftarları Filistin lehine sloganlar attı. Stadyumlarda Filistin bayrakları açıldı.

Yaşanan son olayda ise ev sahibi ABD ile Bosna Hersek arasında oynanan ve Bosna Hersek'in 2-0 yenildiği Dünya Kupası son 32 maçında Filistin lehine sloganlar atılırken, yine Bosna taraftarları bu maçta da Filistin bayrakları açıp aldıkları yenilgiye rağmen Filistin desteğini açıkça sürdürdüler.

Dünya Kupası, Filistin, İsrail, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Dünya Kupası'nda İsrail'e tepki, Filistin'e büyük destek - Son Dakika

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