Aziz Yıldırım, 2 yeni dev projeyi tanıttı - Son Dakika
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Aziz Yıldırım, 2 yeni dev projeyi tanıttı

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Aziz Yıldırım, 2 yeni dev projeyi tanıttı
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Fenerbahçe'nin olağan mali ve idari genel kurulunda konuşan Başkan Aziz Yıldırım, kulüp için planladıkları Fenerbahçe Adası ve Marina projelerini taraftarlara duyurdu. Yıldırım, stadyum çalışmalarının ardından bu projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Fenerbahçe’nin olağan mali ve idari genel kurulu Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda devam ederken Başkan Aziz Yıldırım, kulüp için planladıkları iki yeni projeyi taraftarlarına duyurdu.

İLK PROJE: FENERBAHÇE ADASI

''2 tane daha proje yapacağız bu yönetimle'' diyerek sözlerine başlayan Aziz Yıldırım, ilk projenin Fenerbahçe Adası olduğunu belirterek ''Yakın bir yerde Fenerbahçe’ye ada. Stadı halledelim, ondan sonra buna geçeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım, 2 yeni dev projeyi tanıttı

MARİNA PROJESİ

Aziz Yıldırım, ikinci proje olarak ise İsmail Balcı’nın hazırlattığı marina projesini açıkladı. Yıldırım, ''kinci bir şey, İsmail Balcı’nın hazırlattığı bir proje. Fenerbahçe’ye marina yapmak gibi bir projesi var. İnşallah Allah nasip eder, bu 2 projeyi Fenerbahçe’ye yaparım.'' sözlerini sarf etti Böylece Başkan Yıldırım, stadyum çalışmalarının ardından Fenerbahçe Adası ve marina projelerini hayata geçirmeyi hedeflediklerini ilk kez resmi olarak duyurmuş oldu.

Aziz Yıldırım, 2 yeni dev projeyi tanıttı
Aziz YıldırımFenerbahçeMarinaFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    adalar savası baslasın baskanım 0 0 Yanıtla
  • aykut koçak aykut koçak:
    bırak sen stadı adayı...bu senede şampiyon olamazsanız rezil olursun valla 0 0 Yanıtla
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