Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hamaney'in cenazesinin önünde dua okudu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hamaney'in cenazesinin önünde dua okudu

03.07.2026 21:55
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ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırıda ölen İran’ın eski lideri Ali Hamaney için Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camii’nde devlet töreni düzenlendi. Törene Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldı. Yılmaz, Hamaney’in cenazesinin önünde dua okudu.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırıda ölen İran’ın eski lideri Ali Hamaney için Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camii’nde devlet töreni düzenlendi.

TÜRKİYE ADINA CEVDET YILMAZ KATILDI

Törene Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, TBMM İdari Amiri Hasan Turan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya ve Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hamaney'in cenazesinin önünde dua okudu

CENAZESİNİN ÖNÜNDE DUA OKUDU

Yılmaz, Hamaney’in cenazesinin önünde dua okuduktan sonra heyet alandan ayrıldı.

Hamaney için düzenlenen törende ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Hür Dava Partisi, Gelecek Partisi ve Vatan Partisi’nin temsilcileri de hazır bulundu.

Taziyeye yaklaşık 100 ülkeden hükümet ve meclis başkanları, dışişleri bakanları ve hükümetlerin özel temsilcileri katılım sağladı. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hamaney'in cenazesinin önünde dua okudu

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Son Dakika İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hamaney'in cenazesinin önünde dua okudu - Son Dakika

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