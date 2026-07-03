Bu pozisyonda gol atamadı! Maç sonunda kendisi için yaptığı yorum bomba - Son Dakika
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Bu pozisyonda gol atamadı! Maç sonunda kendisi için yaptığı yorum bomba

Bu pozisyonda gol atamadı! Maç sonunda kendisi için yaptığı yorum bomba
03.07.2026 18:27
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FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İsviçre, Cezayir'i 2-0 mağlup ederek üst tura çıktı. İsviçreli futbolcu Fabian Rieder, mücadelenin 80. dakikasında takımının 2-0 önde olduğu esnada boş kaleye vuruşunda topu kaleci Zidane’a doğru gönderdi. Maç sonunda bu pozisyon hakkında konuşan yıldız isim, ''Bu golü başkası kaçırsaydı kesinlikle maça sarhoş çıkmış derdim. Size yemin ederim ki sarhoş değildim. Nasıl kaçırdım bilmiyorum.'' yorumunda bulundu.

FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda heyecan dolu anlar yaşandı. Cezayir karşısında üstün bir oyun sergileyen İsviçre, sahadan 2-0’lık net bir skorla galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Ancak mücadeleye damga vuran olay, İsviçreli yıldız Fabian Rieder’in kaçırdığı gol oldu.

BOŞ KALEYE TOPU KALECİYE NİŞANLADI

Takımının 2-0 önde olduğu mücadelenin 80. dakikasında kale önünde bomboş pozisyonda topla buluşan Rieder, meşin yuvarlağı ağlar yerine kaleci Zidane’ın kucağına nişanladı.

''YEMİN EDERİM Kİ SARHOŞ DEĞİLDİM''

Maçın ardından özeleştiri yapan yıldız futbolcu, eğlenceli ve samimi açıklamalarda bulunarak, "Bu golü başkası kaçırsaydı kesinlikle maça sarhoş çıkmış derdim. Size yemin ederim ki sarhoş değildim. Nasıl kaçırdım ben de bilmiyorum." ifadelerini kullandı. 

Dünya Kupası, Cezayir, İsviçre, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Bu pozisyonda gol atamadı! Maç sonunda kendisi için yaptığı yorum bomba - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bu pozisyonda gol atamadı! Maç sonunda kendisi için yaptığı yorum bomba - Son Dakika
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