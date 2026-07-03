Leandro Trossard yaptığı tek hareketle Beşiktaşlıları heyecanlandırdı - Son Dakika
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Leandro Trossard yaptığı tek hareketle Beşiktaşlıları heyecanlandırdı

Leandro Trossard yaptığı tek hareketle Beşiktaşlıları heyecanlandırdı
03.07.2026 18:39
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Adı uzun süredir Beşiktaş ile anılan Leandro Trossard, sosyal medyadan yaptığı son hamleyle siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan ve yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek için kolları sıvayan Beşiktaş, Arsenal'in dünyaca ünlü Belçikalı yıldızı Leandro Trossard için girişimlerini sürdürüyor. 

''COME TO BEŞİKTAŞ'' ÇAĞRISINA BEĞENİ 

Kassoum Ouattara transferinin ardından gözünü diğer bölgelere diken Beşiktaş yönetimi, Arsenal forması giyen 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu Leandro Trossard için temaslarını sıklaştırmıştı. İngiliz ekibiyle bonservis konusunda orta yolu bulmaya çalışan siyah-beyazlılar, bu kez oyuncunun kendisinden gelen hamleyle büyük bir heyecan yaşadı. Belçika Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda bulunan tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabında bir taraftarın kendisine yaptığı "Come to Beşiktaş" yorumunu beğendi. Yıldız oyuncunun bu hamlesi, transfer iddialarını adeta resmiyete döker nitelikte bir etki yarattı ve Beşiktaş taraftarlarını ayağa kaldırdı.

Leandro Trossard yaptığı tek hareketle Beşiktaşlıları heyecanlandırdı

GÖRÜŞMELERDE SON DURUM

Edinilen bilgilere göre; Beşiktaş, Arsenal'in kapısını çalarak bonservis konusunda büyük oranda el sıkıştı. Siyah-beyazlı yönetim, Belçikalı yıldıza yıllık 7 milyon Euro’dan 3 yıllık bir sözleşme teklif etti. Ancak Trossard'ın menajerinin kontrat süresi ve maaş beklentileri konusunda daha yüksek taleplerde bulunması nedeniyle taraflar arasındaki orta yolu bulma arayışı devam ediyor. 

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla çıktığı 50 resmi maçta 8 gol ve 11 asistlik harika bir performans sergileyen deneyimli sol kanadın, Dünya Kupası'nda da gösterdiği performansla beğeni kazandı. 

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Leandro Trossard yaptığı tek hareketle Beşiktaşlıları heyecanlandırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Leandro Trossard yaptığı tek hareketle Beşiktaşlıları heyecanlandırdı - Son Dakika
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