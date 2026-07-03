Trabzon'da Boğulma Faciası - Son Dakika
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Trabzon'da Boğulma Faciası

Trabzon\'da Boğulma Faciası
03.07.2026 14:53
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Arsin'de baba ve oğlu denizde boğulma tehlikesi geçirdi, ikisi de hayatını kaybetti.

Trabzon'un Arsin ilçesinde 21 Haziran günü serinlemek için girdiği denizde boğulmak üzere olan oğlunu kurtarmak için suya giren babanın ardından oğlu da hayatını kaybetti.

Olay, 21 Haziran günü Arsin ilçesinde yaşandı. Kurutçu ailesi sahilde piknik yaptığı sırada 14 yaşındaki Yusuf Eren Kurutçu, serinlemek için denize girdi. Bu sırada rip akıntısına kapılan Yusuf Eren'in denizde boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine oğlunu kurtarmak isteyen baba Fatih Kurutçu da arkasından denize atladı. Ancak baba da akıntıya kapılırken, durumu fark eden ve yoldan geçmekte olan trafik polisleri vakit kaybetmeden denize girerek baba ve oğlunu sudan çıkardı. Polis ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan baba ve oğul, sağlık ekiplerinin yoğun çabasıyla yeniden hayata döndürüldü. Ancak tedavi altına alınan Fatih Kurutçu olaydan bir gün sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda tıpkı babası gibi boğulma tehlikesi geçiren 14 yaşındaki Yusuf Eren Kurutçu ise dün akşam tedavi gördüğü aynı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - TRABZON

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Trabzon, Arsin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da Boğulma Faciası - Son Dakika

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