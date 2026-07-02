Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi

Suriye'nin başkenti Şam'da 6 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyla ilgili açıklama yapan Şam Valisi Mahir Mervan İdlibi, saldırının el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

6 ÖLÜ, 22 YARALI

Suriye Sağlık Bakanlığının resmi haber ajansı SANA'da yer alan açıklamasına göre, El-Nasr Caddesi'nde Hicaz Demir Yolu ile Adalet Sarayı arasında faaliyet gösteren bir kafenin girişinde yaşanan patlamada hayatını kaybeden 6 kişi ile yaralanan 22 kişi El-Müctehid Hastanesi'ne kaldırıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patlama nedeniyle kafenin hasar gördüğü ve çevrede yaralıların bulunduğu görüldü.

PATLAMA, EL YAPIMI BOMBA İLE GERÇEKLEŞTİ

Şam Valisi Mahir Mervan İdlibi, bombalı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. İdlibi, saldırının basit yöntemlerle hazırlanmış bir el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildiğini belirtti. Bazı karanlık odakların ve tarafların bölgede oluşan istikrarı baltalamak ve güvenlik ortamını kasıtlı olarak sarsmak istediğine dikkat çeken İdlibi, saldırının faillerinin peşini bırakmayacaklarını vurguladı. Vali İdlibi, gelecekteki süreçte genişletilecek olan soruşturmaların saldırının arkasındaki tüm bağları ve yeni ipuçlarını gün yüzüne çıkaracağını ifade etti. İdlibi, Suriyelilerin kanıyla oynayan ve ülke topraklarında kaos oluşturmaya çalışan her bir unsurun hak ettiği cezayı en ağır şekilde çekeceğini söyledi.

İdlibi, Şam'da genel güvenlik durumunu tahkim etmek, halkın huzurunu korumak ve istikrar düzeyini en üst seviyeye çıkarmak adına ilgili tüm birimlerle çalışmaların kesintisiz olarak günlük bazda ve tam bir kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.