Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi

02.07.2026 18:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de Şam Valisi Mahir Mervan İdlibi, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı kafedeki patlamanın nedenini açıkladı. İdlibi, saldırının basit yöntemlerle hazırlanmış bir el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildiğini söyledi.

Suriye'nin başkenti Şam'da 6 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyla ilgili açıklama yapan Şam Valisi Mahir Mervan İdlibi, saldırının el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

6 ÖLÜ, 22 YARALI

Suriye Sağlık Bakanlığının resmi haber ajansı SANA'da yer alan açıklamasına göre, El-Nasr Caddesi'nde Hicaz Demir Yolu ile Adalet Sarayı arasında faaliyet gösteren bir kafenin girişinde yaşanan patlamada hayatını kaybeden 6 kişi ile yaralanan 22 kişi El-Müctehid Hastanesi'ne kaldırıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patlama nedeniyle kafenin hasar gördüğü ve çevrede yaralıların bulunduğu görüldü.

PATLAMA, EL YAPIMI BOMBA İLE GERÇEKLEŞTİ

Şam Valisi Mahir Mervan İdlibi, bombalı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. İdlibi, saldırının basit yöntemlerle hazırlanmış bir el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildiğini belirtti. Bazı karanlık odakların ve tarafların bölgede oluşan istikrarı baltalamak ve güvenlik ortamını kasıtlı olarak sarsmak istediğine dikkat çeken İdlibi, saldırının faillerinin peşini bırakmayacaklarını vurguladı. Vali İdlibi, gelecekteki süreçte genişletilecek olan soruşturmaların saldırının arkasındaki tüm bağları ve yeni ipuçlarını gün yüzüne çıkaracağını ifade etti. İdlibi, Suriyelilerin kanıyla oynayan ve ülke topraklarında kaos oluşturmaya çalışan her bir unsurun hak ettiği cezayı en ağır şekilde çekeceğini söyledi.

İdlibi, Şam'da genel güvenlik durumunu tahkim etmek, halkın huzurunu korumak ve istikrar düzeyini en üst seviyeye çıkarmak adına ilgili tüm birimlerle çalışmaların kesintisiz olarak günlük bazda ve tam bir kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Suriye, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Politika Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da sıcak hava bunalttı: Kimi denizde serinledi kimi gölgelik alanda dinlendi İstanbul'da sıcak hava bunalttı: Kimi denizde serinledi kimi gölgelik alanda dinlendi
Kasklı saldırgan kovaladığı şahsı bacağından vurup kaçtı Kasklı saldırgan kovaladığı şahsı bacağından vurup kaçtı
Acun Ilıcalı’dan Talisca bombası Acun Ilıcalı'dan Talisca bombası
Yunanistan’da iktidar partisi yöneticisinin annesinin öldüğü saldırıya ilişkin kınama mesajları yayımlandı Yunanistan'da iktidar partisi yöneticisinin annesinin öldüğü saldırıya ilişkin kınama mesajları yayımlandı
Antalya’da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga Antalya'da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga
Vinç operatörü 40 metre yükseklikte namaz kılıp çalışmaya devam etti Vinç operatörü 40 metre yükseklikte namaz kılıp çalışmaya devam etti
Bakan Yumaklı’dan elini öpmek isteyen çocuğa esprili cevap Bakan Yumaklı'dan elini öpmek isteyen çocuğa esprili cevap
Yaşlı kadını öldürüp altınlarını çalan zanlı bina görevlisi çıktı Yaşlı kadını öldürüp altınlarını çalan zanlı bina görevlisi çıktı
Türk futbolunun tarihi kulübü, ’’Artık yorulduk’’ diyerek ligden çekildi Türk futbolunun tarihi kulübü, ''Artık yorulduk'' diyerek ligden çekildi

18:58
Tepki çığ gibi Süper Lig’in yıldız golcüsü, Galatasaray formasıyla antrenman yaptı
Tepki çığ gibi! Süper Lig'in yıldız golcüsü, Galatasaray formasıyla antrenman yaptı
18:49
Amedspor, yıldız futbolcular için Dünya Kupası’nı bekliyor
Amedspor, yıldız futbolcular için Dünya Kupası'nı bekliyor
18:46
Özgür Özel’e Madımak’ta soğuk duş
Özgür Özel'e Madımak'ta soğuk duş
18:31
Bir devir sona erdi İspanya futbolunun efsanesi kramponlarını astı
Bir devir sona erdi! İspanya futbolunun efsanesi kramponlarını astı
17:59
Deniz Göktaş emniyete böyle götürüldü
Deniz Göktaş emniyete böyle götürüldü
16:37
Altında rüzgar tersine döndü
Altında rüzgar tersine döndü
16:01
Ankara’daki zirve öncesi Trump’tan NATO çıkışı 5 ülkenin ismini verdi
Ankara'daki zirve öncesi Trump'tan NATO çıkışı! 5 ülkenin ismini verdi
15:28
Şam’da bir kafede patlama: En az 5 ölü, 16 yaralı
Şam'da bir kafede patlama: En az 5 ölü, 16 yaralı
14:40
Zakkum yedikten sonra fenalaştı
Zakkum yedikten sonra fenalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 19:52:00. #7.12#
SON DAKİKA: Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.